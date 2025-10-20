快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

媒體素養課程破解假訊息 教部補助41基地學校

中央社／ 台北20日電

教育部推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，114學年補助41所國中小作為基地學校，例如彰化縣寶山國小透過課程，帶領學生破解網路中的假訊息、認識生成式AI及辨識虛假影片。

教育部今天發布新聞稿指出，媒體素養為十二年國教課綱素養之一，結合各領域課程實施；為強化培養學生媒體識讀能力，破除假訊息危害，國民及學前教育署推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，推動媒體素養教育向下扎根。

國教署於114學年補助41所國中小作為基地學校，實施媒體素養校訂課程，鼓勵各校成立教師專業學習社群、實施校訂課程、發展教材教案，透過教師共備規劃多元學習課程，讓學生辨識訊息真實性，了解正確運用社群媒體，強化個資保護與網路安全，避免網路詐騙。

彰化縣寶山國小實施「資訊與媒體素養」課程，為低年級設計「3C使用停看聽」，建立正確且健康使用3C產品的觀念；中年級實施「解謎高手」課程，破解生活中常見的廣告、媒體報導、網路中的假訊息；高年級以「小心AI假影片」為主題，帶領學生認識生成式AI及辨識虛假影片，了解散布假訊息面臨的法律問題及相關罰則。

台北市萬華國中於八年級安排每週1節課，實施「想享DNA—4N探索學園」校訂課程，課程設計以「不盲從、不盲信、不盲辯、不忽視」為核心理念，聚焦媒體識讀與事實查核能力的養成；教師利用教學結合AI生成假新聞、網路謠言等時事案例，引導學生運用科學思維判讀資訊。

國教署表示，自108學年推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」至今，透過教師研習、教材提供、教案設計3大面向，提供教師充足的教學資源；這41所國中小基地學校，將由8所大學協助增能陪伴，以3年為期，將成功經驗推展至全國學校，以期培養學生善用科技、資訊與各類媒體的能力。

素養 網路 教師

延伸閱讀

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

藍委提案擬停砍教師年金 教部：基金將提前4年用完

貼「台中普發4萬」被指謠言送法辦 法院裁定不罰：屬言論自由

陸委會要兩岸「官方對官方」 郝龍斌：民進黨不做我們來做

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

「從小沒有人教我們怎麼分辨假訊息，盼教育部將相關課程納入必修、培養師資！」

國家審查報告稱建教生機構4年未遭裁罰 台少盟：2年就有6件

第4次兩公約國家報告審查在即，行政院報告中關於「建教生權益保障」的內容，雖稱2020年至2024年並無建教合作機構及學校...

同意校園禁抖音？ NCC主委被提名人：教育部有防制機制

政府擬在中小學WiFi遮蔽限制使用中國大陸社群影音平台「抖音」，引發討論，國民黨立委葛如鈞今天詢問NCC主委被提名人蔣榮...

台灣科普環島列車 今自台北車站啟航打開科學大門

「2025臺灣科普環島列車」今自台北車站啟航，展開為期6天的全台科學之旅。環島列車8節車廂搭載不同科學主題的特色實驗，為...

台灣科普環島列車10周年盛大啟航 讓科學走進鄉鎮角落

「2025台灣科普環島列車」今天自台北車站盛大啟航，展開為期6天的全台科學之旅。副總統蕭美琴、國科會副主委林法正、數位發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。