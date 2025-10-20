媒體素養課程破解假訊息 教部補助41基地學校

教育部推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，114學年補助41所國中小作為基地學校，例如彰化縣寶山國小透過課程，帶領學生破解網路中的假訊息、認識生成式AI及辨識虛假影片。

教育部今天發布新聞稿指出，媒體素養為十二年國教課綱素養之一，結合各領域課程實施；為強化培養學生媒體識讀能力，破除假訊息危害，國民及學前教育署推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，推動媒體素養教育向下扎根。

國教署於114學年補助41所國中小作為基地學校，實施媒體素養校訂課程，鼓勵各校成立教師專業學習社群、實施校訂課程、發展教材教案，透過教師共備規劃多元學習課程，讓學生辨識訊息真實性，了解正確運用社群媒體，強化個資保護與網路安全，避免網路詐騙。

彰化縣寶山國小實施「資訊與媒體素養」課程，為低年級設計「3C使用停看聽」，建立正確且健康使用3C產品的觀念；中年級實施「解謎高手」課程，破解生活中常見的廣告、媒體報導、網路中的假訊息；高年級以「小心AI假影片」為主題，帶領學生認識生成式AI及辨識虛假影片，了解散布假訊息面臨的法律問題及相關罰則。

台北市萬華國中於八年級安排每週1節課，實施「想享DNA—4N探索學園」校訂課程，課程設計以「不盲從、不盲信、不盲辯、不忽視」為核心理念，聚焦媒體識讀與事實查核能力的養成；教師利用教學結合AI生成假新聞、網路謠言等時事案例，引導學生運用科學思維判讀資訊。

國教署表示，自108學年推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」至今，透過教師研習、教材提供、教案設計3大面向，提供教師充足的教學資源；這41所國中小基地學校，將由8所大學協助增能陪伴，以3年為期，將成功經驗推展至全國學校，以期培養學生善用科技、資訊與各類媒體的能力。

