青年應學網路防詐 教育部應加開素養課程

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「從小沒有人教我們怎麼分辨假訊息，盼教育部將相關課程納入必修、培養師資！」國教盟與藍委羅廷瑋20日召開記者會指出，青年最關心「分辨網路資訊、預防詐騙與錯誤訊息」，但學校並沒有專門課程，呼籲教育部提供模組化教案供老師進修，讓老師也有相關素養。羅廷瑋強調，資訊素養是21世紀不可或缺的品德教育。

網詐兒少受害激增88%

國教盟青年部執行長李雨函表示，警政署統計2024年未滿18歲遭網路詐騙達2346人，比2016年增加3倍；家扶調查1.5萬名9到18歲青少年：網路詐欺犯罪的兒少受害數激增近88.68%，近4成遇詐騙，20.3%蒙受金錢或個資損失，顯示青少年在資訊真偽判斷與自我保護仍相當不足。

「辨識假影片變得愈來愈困難！」青年部資訊總務長劉啟立指出，OpenAI最新的 Sora 2 模型，已能生成近乎真實的多鏡頭動態畫面，。AI被濫用於詐騙、深偽與不當影像的風險大增，而現行法律與審查機制尚未跟上，未來AI詐騙將成為常態，媒體識讀與數位素養教育將是社會安全的最後防線。

接受訊息應多查證

康寧高中五專部林沛辰同學分享，自己曾在社群上遭到假消息攻擊，貼文充滿捏造內容卻被大量轉傳，導致同學誤信、疏離，在路上不是用異樣眼光看她，就是對她偷笑。她歎說，那次經驗讓她深刻體會到假消息的破壞力，也意識到學生對於如何分辨訊息真假是輕忽的，若能多查證與思考，就不會再有人被傷害。

「除了禮義廉恥，媒體與資訊素養教育更要成為新世代的品德教育！」國民黨立委羅廷瑋強調，網路資訊良莠不齊，真假難辨，即使是成年人也常難以分清真偽，因此，提升媒體識讀素養已成為當前極為重要的課題。而媒體識讀的能力不僅在於辨別新聞真假，更涵蓋對資訊的評估、分析，以及具備批判性思考的能力。

媒體素養納進修學分

國教盟與羅廷瑋呼籲，教育部應將「媒體識讀」列入課程綱要應融入之議題，修訂課綱與進度指引；此外，將媒體素養研習納入在職進修學分與補助，並與事實查核中心、新聞媒體、心理師團體合作，提供模組化教案與實作研習，並建議教育部、數發部與行政院建立全國媒體素養教材資料庫，確保相關概念與時俱進。

