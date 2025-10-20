快訊

國家審查報告稱建教生機構4年未遭裁罰 台少盟：2年就有6件

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台灣少年權益與福利促進聯盟與教團、勞團召開記者會，呼籲在第4次兩公約國家報告審查中，如實呈現我國建教合作實施現況。記者李芯／攝影
台灣少年權益與福利促進聯盟與教團、勞團召開記者會，呼籲在第4次兩公約國家報告審查中，如實呈現我國建教合作實施現況。記者李芯／攝影

第4次兩公約國家報告審查在即，行政院報告中關於「建教生權益保障」的內容，雖稱2020年至2024年並無建教合作機構及學校違反規定遭裁罰，台灣少年權益與福利促進聯盟今指出，光是2020、2021年就有6件違法裁罰案。

台灣少年權益與福利促進聯盟與教團、勞團今天召開記者會，呼籲如實呈現我國建教合作實施現況，教育部亦應盡速啟動修法，完善僑生建教生權益保障，避免建教生成為強迫勞動高風險族群。

台少盟副秘書長張祐嘉說，建教合作制度原是要讓青少年適性發展、學習一技之長，卻常淪為不肖業者進用廉價勞力的捷徑，根據教育部2022至2024年「建教生權益保障事項調查」，許多項目早已呈現出勞動保護規定未被落實的情形。以「申請生理假被扣生活津貼」為例，儘管法條明文禁止，2022年仍有11.3％本國生填答「有被扣」，2023年為7.5%，2024年還有5%。

全國教師工會總聯合會法務中心執行長林金財表示，建教生權益保障專法於2013年制定時，就明定勞動條件優於勞動基本法。然而，每年考核時都會有廠家未達條件，除了誤用勞基法規定安排工作，也有7休1、工時超過8小時、國定假日休息天數不足等情況。呼籲教育部應建置專頁，呈現歷年建教合作學校與廠家違失案例，提供申辦學校與廠家參查。

台少盟理事長王世欽指出，建教生權益保障法已明訂學校應提供職前訓練，但目前的調查機制較著重於「有沒有依法辦理」，缺乏對「辦理成效」後續的評估，使得學校和廠商提供的訓練品質缺乏明確把關機制。建議政府更積極檢視現行建教合作的辦理品質與成效，並重新了解現行評估方法的周延性與有效性。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，在建教生權益保障部分，僑生的處境與本國學生之間存在明顯落差，舉例來說，建教生依法每日訓練時間不得超過8小時、每星期不得超過40小時，不得於晚上8點後、早上6點前受訓，但教育部數據顯示，本國生、僑生都有超時訓練狀況，僑生違法狀況又高於本國生。

楊書瑋表示，若缺乏有效制度保障，建教生恐成為強迫勞動高風險族群，呼籲政府不要讓教育成為強迫勞動的缺口。

