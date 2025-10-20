同意校園禁抖音？ NCC主委被提名人：教育部有防制機制

政府擬在中小學WiFi遮蔽限制使用中國大陸社群影音平台「抖音」，引發討論，國民黨立委葛如鈞今天詢問NCC主委被提名人蔣榮先是否同意；蔣榮先回應，不會以強制力做限制，但教育部針對中小學生接觸的資訊設有不當資訊防制機制。葛追問，所以「多元」就被覆蓋？蔣則強調「並沒有」。

立法院交通、教文委員會聯席會議今天審查國家通訊委員會（NCC）主委及副主委被提名人，蔣榮先說明，他對NCC及未來工作有四點期許，第一，以他的力量保障言論自由，打造多元媒體生態，除非導致明顯及立即危險，任何言論不應被限制，媒體都能公平發展，讓大眾能接觸多元關點。

蔣榮先接著說，第二，期待推動跟時代接軌的法規，來因應科技的演進，會與其他部會共同研擬法規及指引，讓相關政策更開透明。第三，強化各種媒體平台及其責任，比如要求大型社群媒體、網路媒體針對假新聞更有透明度，並彼此溝通，做跨域打詐等民眾期待議題。

蔣榮先表示，最後是實現普及、公平的網路連接，縮短全民數位落差，當然最重要的是維護閱聽人跟消費者的權益，能夠持續打詐強化用戶規範，這都是將來NCC可以做的，必須成為專業、能夠體察民意的獨立機關。

詢答階段時，葛如鈞詢問，蔣榮先說明提到很多公平、言論自由等，而近期討論中小學將以WiFi擋掉「抖音」，然後政府也發公文說「小紅書」很危險，成功大學也發生疑似「長城」擋掉「嗶哩嗶哩（bilibili）」，未來若擔任主委會同意這樣的事情嗎？

蔣榮先回應，台灣還是一個民主自由的國家，可能無法像某些國家以強制力的方式去做限制，然而中小學在學校階段所接觸到的資訊，或學校內學術資訊等，教育部資科司會有設定不當資訊防制機制。葛如鈞質疑，所以多元就在這上面被覆蓋上去了？蔣榮先則強調「並沒有」。

另外，葛如鈞接續詢問有關3C產品「750元之亂」，NCC最後決定停徵的議題，蔣榮先強調，他也感受到不適當，所以上任後會避免這樣的不一致，會與民眾充分溝通。葛如鈞同時也詢問手機eSIM議題，批評國內各大電信業者均一價收取300元設定費，國外卻不用收費；蔣榮先回應，一定是支持科技發展的鼓勵立場，這費用聽起來是不合理。

