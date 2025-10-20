台灣科普環島列車 今自台北車站啟航打開科學大門

「2025臺灣科普環島列車」今自台北車站啟航，展開為期6天的全台科學之旅。環島列車8節車廂搭載不同科學主題的特色實驗，為孩子打開科學大門。

今年車廂各種特色實驗，包含海洋科技、太空探索、綠色永續、智慧醫療、通訊技術到尖端材料等，今天啟航記者會，包括副總統蕭美琴、國科會副主委林法正、數位發展部部長林宜敬、立委郭昱晴、台鐵董事長鄭光遠，以及9家車廂參與單位代表與北北基地區的師生齊聚現場，為列車送上祝福。

蕭美琴致詞表示，今年列車以激發想像力，啟動超能力為主題，象徵科學教育是培養新世代科學超人的起點。科普列車讓學習的熱情送達台灣每一個角落，搭乘這列科普環島列車的孩子們，也將成為未來推動社會前進的新力量。

林法正致詞指出，科普列車走過10年，最珍貴的成果是孩子們從「知識的接收者」轉變為「科學的傳播者」。今年共有18所高中及五專、7所國中與1所國小參與，包含11所偏鄉、非山非市與原住民學校，總計超過350位學生化身「車廂關主」小老師。

林法正表示，這些學生利用暑假與開學後的時間接受培訓，從科學原理、知識轉譯到帶領實驗的規畫設計，都展現出對教育的使命感與成長。他們的參與不僅是學習，更是對下一代知識傳承的實踐。

今年列車邀請全台90餘所來自偏鄉、含非山非市的學校及30餘所原住民學校。國科會表示，科普活動不應因地理或資源而受限，只要有機會，小朋友願意親近科學，國科會會為孩子們敲開每一扇科學大門，讓科學走進臺灣每一個鄉鎮角落。

科普列車活動期間，在全國各地火車站及周邊地區也同時舉辦科學市集，10月25日列車將回到台北車站，並結合整天的科學市集，邀請全國民眾經過火車站時，一起體驗科學。 「2025臺灣科普環島列車」今自台北車站啟航，展開為期6天的全台科學之旅。記者邱德祥／攝影 今年列車以激發想像力，啟動超能力為主題，象徵科學教育是培養新世代科學超人的起點。記者邱德祥／攝影 2025年台灣科普環島列車8節車廂搭載不同科學主題的特色實驗。記者邱德祥／攝影

