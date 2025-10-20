台灣科普環島列車10周年盛大啟航 讓科學走進鄉鎮角落

「2025台灣科普環島列車」今天自台北車站盛大啟航，展開為期6天的全台科學之旅。副總統蕭美琴、國科會副主委林法正、數位發展部部長林宜敬、國營台灣鐵路股份有限公司董事長鄭光遠，以及9家車廂參與單位代表與來自北北基地區的師生齊聚現場，共同為2025年科普列車送上祝福。 ；

「台灣科普環島列車」緣起於2014年時任國科會科普活動召集人之國立台灣師範大學名譽教授邱美虹，促成各縣市科普計畫團隊於2015年試辦「全民科學周」後，邱教授創意發想，串聯2016各縣市全民科學周活動，與國營台灣鐵路股份有限公司合作辦理「台灣科普環島列車一全台走透透活動」，讓第一輛滿載豐富科學知識的火車，於2016年5月順利啟航，活動過去9年，超過50位的科普計畫人員投入第一線，至今已陪伴全台超過10萬名學童及社會大眾，將科學從教室帶進火車站，走進日常生活。

林副主委致詞表示，科普列車走過10年，最珍貴的成果就是孩子們從「知識接收者」轉為「科學傳播者」。今年共有18所高中及五專、7所國中與1所國小參與，包含11所偏鄉、非山非市與原住民學校，總計超過350位學生化身「車廂關主」小老師。這些學生利用暑假與開學後的時間接受培訓，從科學原理、知識轉譯到帶領實驗的規畫設計，都展現出對教育的使命感與成長。他們的參與不僅是學習，更是對下一代知識傳承的實踐。

今年列車邀請全台90餘所來自偏鄉（含非山非市）的學校及30餘所原住民學校，國科會表示科普活動不應因地理或資源而受限，「只要有機會，小朋友願意親近科學，國科會會為孩子們敲開每一扇科學大門」。科普列車不僅是移動的科學實驗室，更是一份承諾，讓科學走進台灣每一個鄉鎮角落。 學生化身「車廂關主」小老師。這些學生利用暑假與開學後的時間接受培訓，從科學原理、知識轉譯到帶領實驗的規畫設計，都展現出對教育的使命感與成長。記者邱德祥／攝影 「2025台灣科普環島列車」今天自台北車站盛大啟航，展開為期6天的全台科學之旅。記者邱德祥／攝影 學生化身「車廂關主」小老師。這些學生利用暑假與開學後的時間接受培訓，從科學原理、知識轉譯到帶領實驗的規畫設計，都展現出對教育的使命感與成長。記者邱德祥／攝影 「2025台灣科普環島列車」今天自台北車站盛大啟航，展開為期6天的全台科學之旅，副總統蕭美琴（中）前來送行。記者邱德祥／攝影 車廂參與單位代表，友達董事長彭双浪（中）與來自北北基地區的師生齊聚現場，共同為2025年科普列車送上祝福。記者邱德祥／攝影

