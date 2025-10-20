快訊

藍委提案擬停砍教師年金 教部：基金將提前4年用完

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
教育部報告表示，如果提前停止替代率逐年調降，教育人員退撫基金將提前3至4年用完，基金財務不足問題將轉由下一世代承擔。圖／聯合報系資料照片
教育部報告表示，如果提前停止替代率逐年調降，教育人員退撫基金將提前3至4年用完，基金財務不足問題將轉由下一世代承擔。圖／聯合報系資料照片

立法院司法委員會今天排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，多名藍委提案希望停砍教師年金，教育部報告表示，如果提前停止替代率逐年調降，教育人員退撫基金將提前3至4年用完，基金財務不足問題將轉由下一世代承擔；銓敘部報告也指出，屆時政府需尋找其他財源籌措鉅額經費撥補。

立法院司法及法制與教育及文化委員會聯席會議今天審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，國民黨團與國民黨立委賴士葆、翁曉玲提案，停止逐年下降所得替代率；另外還有藍委提案，當消費者物價指數累計成長率達3%後，應予以調整。

教育部書面報告指出，107年至113年教育人員節省經費，累積應挹注退撫基金達約1321億元，如果提前停止替代率逐年調降，未來50年節省退撫經費挹注基金的收入，預計將減少約1652億元。

教育部指出，倘若提前停止替代率逐年調降，教育人員部分退撫基金將提前3至4年用完，衝擊30年財務安全的目標，基金財務不足的問題轉由下一世代承擔。

教育部還提出數據指，114年9月仍有85%退休教職員實支月退休所得超過5萬元，平均每月支領金額約5.8萬元，高於行政院主計處公告的民間平均月經常性薪資。

另外銓敘部所提書面報告指出，107年實施年改後，退撫支出比例大幅降低，計至113年整體退撫基金收支比已降至83.82%，若修法停止退休所得替代率的逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全。

銓敘部也說，若要使教育人員退撫基金維持在原來134年不用罄，須由政府預算撥補金額，照精算結果分10年撥補方案估算，其中因實施個人專戶制財務缺口，總計1360億元；若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再撥補1420億元，合計2780億元，將全部轉嫁由全民稅收負擔。

