教師7天事假沒休完...先休身心調適假要付代課費 政策挨批空談

教育部已修正「教師請假規則」，今年10月10日起增訂「身心調適假」，教師每學年可請3天，所需代課鐘點費由教育部及各地方政府共同補助。台中市教育產業工會接獲教師反映，台中市限教師須用完7天事假後請的身心調適假，代課費才有補助，否則代課費要教師自己出，「身心調適假」淪為空談。

中市教育局表示，法令屬中央權責，依中央正式函文配合辦理。

教育部新修訂「教師請假規則」，增訂教師身心調適假，每學年可請3日，得以時計，併入事假計算，無須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分；且身心調適假所遺課務代課鐘點費，將由教育部及各地方政府共同補助，不須教師負擔。

台中市教育產業工會理事長林碩杰指出，現行教師請假規定是教師一年有7天事假，7天內的事假不扣薪，但代課費教師自行負擔，超過7天事假則須扣薪，代課費公費支付。

林碩杰說，一般教師並無公務員的特休假，學期中要請事假或補休，除要自付代課費，也常被學校刁難，好不容易有了3天身心調適假，台中市卻要求必須先休完7天事假後，請休的身心調適假才享有公費排代，老師如想請一天身心調適假調適狀態，反而得自掏腰包支付代課費，根本是變相懲罰，對教師健康及權益毫無幫助。

林碩杰提到，基層教師面對學生問題、零成本投訴，職場壓力大，為鼓勵教師適時紓壓、維持教學品質，建議台中市府應體諒基層、從寬處理身心調適假的公費排代。

教育局指出，身心調適假屬中央法令修正權責，教育部10月8日以公文通知各縣市教育局「教師請假規則」修正，教育局配合同月14日函轉各校知照；有關工會反映狀況，教育部未函知相關作為及所𧗠生代課費處置方式，將待收執中央函文後配合辦理，保障教師權益。

