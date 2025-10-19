台中教師傳請身心調適假有但書 市府：待中央函文

台中市教育產業工會接獲教師反映，中市教育局限須用完7天事假後，所請身心調適假，代課費才有補助、公費排代。中市教育局表示，依中央函文辦理。

教育部新修正教師請假規則，增訂教師身心調適假，每學年准給3天，併入事假計算，毋須檢附證明文件，學校不得拒絕，亦不得為其他不利處分。身心調適假所遺課務代課鐘點費，由教育部及地方政府共同負擔。

台中市教育產業工會今天發布文字稿，理事長林碩杰接獲教師反映，學校告知「事假超過7日後的身心調適假才能公費排代」，事假未超過7日前的身心調適假代課費需自費。

林碩杰表示，一般教師並無公務員的特休假，學期中要請事假或補休常面臨校長關切。好不容易有了3天的身心調適假，台中市卻另有但書。老師想請1天身心調適假調整狀態，得自掏腰包支付代課費，反變成一種懲罰，對教師健康及權益毫無幫助。

對此，台中市教育局透過文字稿回應，有關工會反映事宜，教育部未函知相關作為及所衍生代課費處置方式，市府教育局將待收執中央函文後配合辦理，保障教師權益。

