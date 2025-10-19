談教育轉型正義 蔡英文：讓孩子在尊重中成長

前總統蔡英文表示，「教育轉型正義」就是要看見校園裡習以為常，但不合時宜、甚至違反自由人權價值的規則和習慣，不只要改變制度，更希望每個孩子在尊重中成長、自在做自己。

人本教育基金會今天舉行年度募款餐會「聚賢會」台北場，今年主題是「教育轉型正義 全民抗網保孩」，點出教育要面對的根本問題，以及教育要付諸的具體行動，前總統蔡英文、前副總統陳建仁受邀出席。

蔡英文表示，人本教育基金會守護孩子的成長和受教育權利，推動教育改革與轉型，她致上最深敬意；教育是國家最重要的長期投資，唯有以人為本、以尊重為起點，孩子才能在自由、民主、安全的環境中，學會判斷、理解，並成為善良的人，讓台灣成為文明且溫和的國家。

蔡英文指出，所謂的「教育轉型正義」，就是要看見校園裡那些習以為常，但不合時宜、甚至違反自由人權價值的規則和習慣，教育轉型正義不只是要改變制度，更希望讓每個孩子在尊重中成長、更自在地做自己。

至於另一個重要挑戰，蔡英文認為，就是科技對教育帶來的影響，不論是AI、網路、社群媒體，都快速深刻改變孩子認識世界的方式；要透過教育，讓孩子善用科技，建立獨立思考、媒體識讀、批判能力，以免在資訊和短影音洪流中迷失方向，這不只是教育議題，更是關乎國家未來發展的議題。

人本教育基金會董事長金仕起表示，教育應協助未來世代照亮前路、形塑願景，但仍不免存在若干灰暗角落；基金會長年在校園人權、性平、世代溝通等方面大聲疾呼，致力透過個案糾正、制度對話，讓學習環境恢復應有的安全環境，近幾年也在運動、文化、網路等場域持續努力，希望讓每個少年都能得到健康又公益的學習和發展。

商品推薦