長庚大學及嘉義高工獲首獎 國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎

為推動尖端科技發展與儀器自製人才培育，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心（國研院國儀中心）持續辦理「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」，18日舉行決選及頒獎典禮，專上組由長庚大學團隊奪得首獎及獎金10萬元，中學組由嘉義高工團隊獲得首獎及獎金8萬元。

國研院國儀中心自2009年創辦「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」以來，迄今已邁入第17屆，設有專上組與中學組，歷屆競賽持續帶動青年學子挑戰儀器科技創新之尖端領域。今年共有16組團隊入圍決選，經由專業評審團嚴謹審查與一整天的實體展示，以及簡報說明與問答，入選作品於「創意性」、「學理應用性」及「可實現性」三大面向展現亮眼成果與團隊協作默契。因應AI與大數據技術的快速發展，本屆i-ONE特別增設「AI應用特別獎」，鼓勵團隊將人工智慧結合資料分析、自動控制、影像辨識與智慧感測等領域。

國研院院長蔡宏營表示，面對全球科技競爭，自主研發關鍵儀器設備已成為發展臺灣科技產業及整體科研系統的重要支柱與策略方向，「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」長期鼓勵學生動手實作，培養創意思維與工程實踐精神，歷年已累積培育超過千名新世代科研人才，成為國內最具代表性的科學儀器創新競賽之一，也是跨領域儀器科技人才發揮與實現創意的絕佳舞台。

蔡宏營期勉青年學子無論比賽結果如何，都能藉由參與的過程，養成跨領域的創新思維與解決問題的能力，為未來的科研與產業挑戰做好準備。他也強調，唯有勇於嘗試與持續精進，才能在不斷變動的科技浪潮中找到自己的定位，進而成為引領未來創新的關鍵力量。

今年的「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」競賽獲得多家國內重要儀器設備指標企業支持與協辦，包括新代（7750）科技股份有限公司、台灣三豐儀器股份有限公司、均華精密工業股份有限公司（6640）、東捷科技股份有限公司（8064）、財團法人三聯科技教育基金會、應用奈米科技股份有限公司及致茂電子股份有限公司（2360）等。

國研院國儀中心與產業夥伴攜手合作，持續推動儀器設備自主化與技術創新，共同培育新世代科研人才，期許青年學子將臺灣科研能量推向國際舞台，為我國產業技術升級與國際競爭力奠定堅實基礎。

