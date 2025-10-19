教部1.6億補助90校 建置原民傳統家屋、獵人步道

快訊

中央社／ 台北19日電

教育部國教署推動「營造原住民族文化學習場域計畫」，累計補助90校、挹注約新台幣1.6億元，支持學校營造具文化意涵的校園環境，包括建置傳統家屋、獵人步道等。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署自109年起推動「營造原住民族文化學習場域計畫」，透過補助每校最高200萬元，鼓勵學校依循特色課程發展需求，結合部落的傳統文化與耆老智慧，形塑兼具民族特色與教育價值的學習場域。

根據國教署資料，計畫推動至今，已累計補助近90校、挹注約1.6億元經費，支持學校營造具文化意涵的校園環境，讓學生得以親身體驗原住民族知識與生活智慧，教師也能在課程設計中融入族群元素，將教育與文化緊密扣合。

桃園市光華國小攜手部落族人，建置泰雅傳統家屋與獵人步道，家屋依循傳統工法，以杉木、桂竹、藤皮等天然材料建造，體現泰雅「就地取材、順應自然」的精神；學生在耆老與部落教師帶領下，實際操作削藤、綁繩、製作陷阱等工藝，並走入古道認識獵徑與山林生態，學習祖先的生活智慧。

花蓮縣瑞北國小結合布農族與阿美族文化特色，建置涵括兩種族群精神的傳統家屋，由師生、耆老與族人共同完成；學生在建置家屋前，前往部落進行文化見習，並親手操作削藤、綁繩、鋪草等工法，從中學習技藝，瞭解與分辨不同族群文化的內涵，家屋也成為族語與工藝教室。

花蓮縣太平國小為巒群布農族的實驗小學，學校新建傳統布農族石板家屋，並舉行祈福儀式，由於石板屋在布農族社會已罕見，學校轉型實驗小學後，積極推動族群文化教育，依傳統工法建造高復原度家屋，校方期盼家屋成為文化教學場域，也讓部落與族群延續珍貴文化。

