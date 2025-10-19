快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

聽新聞
0:00 / 0:00

最高學術殿堂開門！中研院「院區開放日」與「兒童科普日」 今登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院區開放活動主視覺。圖／中研院提供
中研院院區開放活動主視覺。圖／中研院提供

中研院「院區開放Open House」活動迎來第28屆，今年首度將「兒童科普日」與「院區開放日」合併盛大舉辦，今天上午熱力登場，打造跨越年齡層的科學盛會。而位於台南沙崙的南部院區也將於11月8日（星期六）舉辦「南部院區開放日」，讓南、北兩地民眾都能親近科學、探索新知。

中研院表示，中研院台北與台南兩院區共舉辦逾300場多元的科普體驗，涵蓋數理、生命科學、人文社會、AI、永續發展等各領域，不僅適合親子共遊，也歡迎所有對科學有興趣的民眾共襄盛舉。今年適逢「國際量子科技年」，台北及台南兩院區精心策劃多場量子科技展演與互動體驗，讓民眾近距離感受科學最前線，一同探索科學的新旅程。

「兒童科普日」匯聚超過60場精彩互動，從創意手作到沉浸式體驗，讓孩子在遊戲中發現科學與文化的無窮樂趣。「飛越時空：從空拍到麥塊・見證城市變遷」運用地理資訊系統（GIS）技術，帶領玩家體驗南港街景的歷史變遷；「時空魔法桌」透過彈珠挑戰模擬太空船繞行軌道，輕鬆理解重力與宇宙；「扭扭樂─AI x通訊科技：即時探索自然的秘密」透過AI分析森林聲景闖關遊戲與多種萌獸扭蛋，讓孩子在趣味中認識自然生態；「認識會呼吸的房子─魯凱族石板屋DIY」將藉由親手製作迷你模型，感受原住民傳統建築智慧；「藝起散步·走讀報紙裡的文藝日常」檔案展，重溫1938至1944年的當代藝術與音樂。

同樣在今天登場的「院區開放日」，重頭戲是中研院院長廖俊智親自主持的重頭戲「主題演講」，以「AI的多重宇宙」為題，邀請資訊所廖弘源特聘研究員、資創中心曹昱研究員與王釧茹研究員，共同帶大家一起探索多元的AI研究，從聲音、影像到金融，人工智慧越來越融入生活，改變各行各業！

全新專題特展「生命之礁—珊瑚的奧秘與生機」結合VR、珊瑚插卡圖畫、與珊瑚化石觸摸等，一起探索珊瑚生命的奧秘。院區內還有多場科學活動同步展開，「臉部生成式AI體驗」展現視覺創作與人類研究的潛力；腦波控制自走車的「意念啟程－腦控取物車」，體驗未來人機互動；喜愛萌寵絕不能錯過「寵物行為講座」，帶喵興仁 了解寵物的心理與溝通方式，打造更友善的飼養環境。

●民眾可至中研院活動官網註冊會員，規劃專屬的探索攻略。超過7成活動無需事前報名，現場即可參加。活動官網：https://openhouse.sinica.edu.tw/

常見問題：https://openhouse.sinica.edu.tw/pages/31

科學 珊瑚

延伸閱讀

楊振寧辭世 中研院：他對台灣物理學發展影響深遠

斥資111億打造台大虎尾新大樓 護理人力成最大考驗

科研交流升級 中研院與英國皇家學會合辦雙邊會議

東管處攜手綠島與中研院舉辦沈浸式工作坊 為永續治理揭開新篇章

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

長庚大學及嘉義高工獲首獎 國研盃 i-ONE 儀器科技創新獎

為推動尖端科技發展與儀器自製人才培育，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心（國研院國儀中心）持續辦理「國研盃i-...

最高學術殿堂開門！中研院「院區開放日」與「兒童科普日」 今登場

中研院「院區開放Open House」活動迎來第28屆，今年首度將「兒童科普日」與「院區開放日」合併盛大舉辦，今天上午熱...

教育部跨域計畫鼓勵AI融入教學 累積1160校參與

教育部今天在嘉義舉辦2025數位跨域教育年會，持續透過計畫鼓勵中小學將AI（人工智慧）融入教學，並透過「專題導向」方式，...

書寫家鄉故事！台積電文學營 首邀南高屏學子

由台積電文教基金會主辦、聯經出版承辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」活動，今年迎來第6屆並首度舉辦寒假場，...

隨機攻擊學生事件頻傳 新北家長協會：設備及教育安全觀念要並行

近期學童安全事件頻傳，新北市教育局選定4所學校，試辦防身警報器、另2所試辦哨子，目前進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。