中央社／ 台北18日電
教育部18日在嘉義舉辦2025數位跨域教育年會，持續透過計畫鼓勵中小學將AI（人工智慧）融入教學，並透過「專題導向」方式，提升學子的探索能力。（教育部提供）中央社
教育部18日在嘉義舉辦2025數位跨域教育年會，持續透過計畫鼓勵中小學將AI（人工智慧）融入教學，並透過「專題導向」方式，提升學子的探索能力。（教育部提供）中央社

教育部今天在嘉義舉辦2025數位跨域教育年會，持續透過計畫鼓勵中小學將AI（人工智慧）融入教學，並透過「專題導向」方式，提升學子的探索能力，已累積1160所學校參與。

教育部今天發布新聞稿指出，「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」以資訊科技為核心，跨領域融入數學、物理、化學及自然等學科，透過專題導向教學，引導學生從主題發想、問題拆解到模式分析及邏輯推演，循序漸進提升探究能力與學習興趣。

上述計畫自民國108年起至今，已累積有1160所基地學校參與，並成立131個小聯盟。

今天舉辦的年會中，聚焦AI在教學現場的應用，鼓勵教師結合生成式AI與機器學習工具，設計教材與課程，增進跨域教學與整合應用能力。

教育部期盼透過年會活動與教材競賽，促進教師間的專業交流與合作，更希望藉由交流與觀摩激發創新教學思維，推廣數位素養與跨域整合能力。

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教育部跨域計畫鼓勵AI融入教學 累積1160校參與

教育部今天在嘉義舉辦2025數位跨域教育年會，持續透過計畫鼓勵中小學將AI（人工智慧）融入教學，並透過「專題導向」方式，...

遏止濫訴／校事會議淪「大砲打蚊」 教部一紙公文能止血？

校園濫訴風暴愈演愈烈，教育部一紙公文能否止住「小案大辦」的浮濫現象？校長批責任下放、教師喊廢掉制度，第一線怒火持續延燒。校長團體認為，應提升調查層級，設立專責處理機制，避免學校成為訴訟戰場。

書寫家鄉故事！台積電文學營 首邀南高屏學子

由台積電文教基金會主辦、聯經出版承辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」活動，今年迎來第6屆並首度舉辦寒假場，...

隨機攻擊學生事件頻傳 新北家長協會：設備及教育安全觀念要並行

近期學童安全事件頻傳，新北市教育局選定4所學校，試辦防身警報器、另2所試辦哨子，目前進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行...

昔罵馬英九是小孬孬 教育部前主秘莊國榮再嗆教師團體「沒出息」

自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」創設校事會議調查制度後，校園內出現各種小案大辦、濫訴等狀況，全國教師工...

