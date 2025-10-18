教育部跨域計畫鼓勵AI融入教學 累積1160校參與
教育部今天在嘉義舉辦2025數位跨域教育年會，持續透過計畫鼓勵中小學將AI（人工智慧）融入教學，並透過「專題導向」方式，提升學子的探索能力，已累積1160所學校參與。
教育部今天發布新聞稿指出，「PBL-STEM+AICT跨域統整智慧學習扎根計畫」以資訊科技為核心，跨領域融入數學、物理、化學及自然等學科，透過專題導向教學，引導學生從主題發想、問題拆解到模式分析及邏輯推演，循序漸進提升探究能力與學習興趣。
上述計畫自民國108年起至今，已累積有1160所基地學校參與，並成立131個小聯盟。
今天舉辦的年會中，聚焦AI在教學現場的應用，鼓勵教師結合生成式AI與機器學習工具，設計教材與課程，增進跨域教學與整合應用能力。
教育部期盼透過年會活動與教材競賽，促進教師間的專業交流與合作，更希望藉由交流與觀摩激發創新教學思維，推廣數位素養與跨域整合能力。
