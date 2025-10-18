快訊

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

輔仁中學籌設蒙特梭利小學 以全人教育迎向少子化挑戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義市輔仁中學計畫籌設「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」，圖為輔中美麗寛闊校園。圖／輔仁中學提供
天主教嘉義市輔仁中學計畫籌設「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」，圖為輔中美麗寛闊校園。圖／輔仁中學提供

在少子化與教育多元化的時代，天主教嘉義市輔仁中學計畫籌設「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」，期望以符合天主教全人教育理念的蒙特梭利教育模式，為嘉義地區孩子提供與眾不同的學習選擇，也為地方教育注入創新活力。

輔仁中學指出，學校創立於民國50年代初期，當時教育資源匱乏，天主教聖言會秉持「敬天愛人」精神設校，提供優質教育。如今面對少子化與教育資源過剩的現況，學校再次回應時代需求，決定以蒙特梭利教育為基礎，開創符合現代孩子需求的學習環境。

籌設分2階段進行：第1階段「實驗教育團體」準備期，時間自115 學年度至116學年度，將以家長共學形式運作；第2階段117學年度（117年8月1日）起，成立「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」。學校將採雙語混齡教學，分為6至9歲（相當於1至3年級）與10至12歲（4至6年級）2組，首年預計招收小一新生2班，每班上限12人。

蒙特梭利教育由義大利教育家瑪麗亞．蒙特梭利創立，強調兒童自主學習與個別差異，教師扮演引導者角色，引領學生在預備完善的環境中依自己的步調快樂學習。小學階段課程融合語文、數學、幾何、歷史、地理、生物、藝術與音樂等多領域，透過專題探究、合作學習與實踐活動，培養孩子的自主學習力、批判性思維與社會責任感。輔仁中學指出，期望藉由蒙特梭利教育，讓學生培養自我管理、問題解決與合作能力，發展責任感與自律，達成學術與品格並重的全人發展。

嘉義市目前無私立小學，教育學者與市府教育單位均對此計畫表達肯定。嘉義大學教育學系教授林明煌表示，實驗教育法施行後，國內多所實驗學校提供家長與學生更多選擇，「不論是傳統教學或自主探索，都是教育的多元實踐」。嘉市府教育處長郭添財也樂觀其成，認為輔仁中學推動蒙特梭利小學，有助地方教育生態形成良性競爭，為嘉義學童開啟更多元的學習契機。

嘉義 小學 義大利

延伸閱讀

陸11月將展開1%人口抽樣調查 涵蓋1400萬人應對少子化與老齡化挑戰

少子化下金門規畫25億建新校舍、體育館 議員輪番砲轟

嘉義市重陽節敬老禮金發放 黃敏惠訪百歲人瑞送上祝福

全運會嘉義市代表隊授旗 選手勇奪射擊1金2銀開幕前捷報頻傳

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

輔仁中學籌設蒙特梭利小學 以全人教育迎向少子化挑戰

在少子化與教育多元化的時代，天主教嘉義市輔仁中學計畫籌設「聖言國際蒙特梭利小學階段實驗教育機構」，期望以符合天主教全人教...

遏止濫訴／校事會議淪「大砲打蚊」 教部一紙公文能止血？

校園濫訴風暴愈演愈烈，教育部一紙公文能否止住「小案大辦」的浮濫現象？校長批責任下放、教師喊廢掉制度，第一線怒火持續延燒。校長團體認為，應提升調查層級，設立專責處理機制，避免學校成為訴訟戰場。

書寫家鄉故事！台積電文學營 首邀南高屏學子

由台積電文教基金會主辦、聯經出版承辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」活動，今年迎來第6屆並首度舉辦寒假場，...

隨機攻擊學生事件頻傳 新北家長協會：設備及教育安全觀念要並行

近期學童安全事件頻傳，新北市教育局選定4所學校，試辦防身警報器、另2所試辦哨子，目前進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行...

昔罵馬英九是小孬孬 教育部前主秘莊國榮再嗆教師團體「沒出息」

自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」創設校事會議調查制度後，校園內出現各種小案大辦、濫訴等狀況，全國教師工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。