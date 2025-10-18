聽新聞
書寫家鄉故事！台積電文學營 首邀南高屏學子

聯合報／ 本報訊

台積電文教基金會主辦、聯經出版承辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」活動，今年迎來第6屆並首度舉辦寒假場，活動將於2026年2月5日至2月8日在新竹縣峨眉國中舉行，邀請就讀國中的南高屏地區青年學子參與，一同踏上文學旅程。

本屆營隊以「地方書寫」為主題，由作家陳育萱擔任總導師，規畫「日用寫作×主題閱讀×故事採集×靈感聲光」課程，帶領學員從生活觀察出發，書寫屬於自己家鄉的故事。

另邀6位作家東燁、沈信宏、楊富閔、謝凱特、吳曉樂與蔣亞妮擔任小隊導師，陪伴學員共同完成創作成果。除寫作課程外，營隊亦安排聲音採集、戶外踏查等體驗活動，讓學員在互動與交流中激發靈感，拓展文學視野。透過名師指導與團隊合作，期盼青少年能在4天3夜的文學旅程中，發現生活裡的故事與創作的力量。

活動於明年2月5日至8日在新竹縣峨眉國中舉行，為4天3夜住宿課程，限南高屏地區在學國中七至九年級學生報名。預計招收72位學員，費用為每人2500元，含教材、餐飲與住宿。已開放報名，額滿為止。活動相關問題可洽02-86925588分機5374陳小姐。

台積電 文學 新竹 聯經出版

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

隨機攻擊學生事件頻傳 新北家長協會：設備及教育安全觀念要並行

近期學童安全事件頻傳，新北市教育局選定4所學校，試辦防身警報器、另2所試辦哨子，目前進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行...

昔罵馬英九是小孬孬 教育部前主秘莊國榮再嗆教師團體「沒出息」

自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」創設校事會議調查制度後，校園內出現各種小案大辦、濫訴等狀況，全國教師工...

沒把東西收好就被揍？ 新北一家長控幼兒園不當管教 教育局調查中

新北市幼兒園再傳不當管教，市議員陳乃瑜接獲家長陳情指某私立幼兒園疑不當管教，今在議會質詢表示，家長指控幼兒園老師對幼童言...

隨機攻擊學生事件引發不安 新北議員建議「配發隨身警報器」

近來苗栗等地接連發生隨機攻擊事件，讓家長震驚與不安。議員建議市府全面推動配發「學生防身警報器」，保障孩子安全。新北教育局...

