書寫家鄉故事！台積電文學營 首邀南高屏學子
由台積電文教基金會主辦、聯經出版承辦的「台積電青年學生文學營：青春文學，書寫芳香」活動，今年迎來第6屆並首度舉辦寒假場，活動將於2026年2月5日至2月8日在新竹縣峨眉國中舉行，邀請就讀國中的南高屏地區青年學子參與，一同踏上文學旅程。
本屆營隊以「地方書寫」為主題，由作家陳育萱擔任總導師，規畫「日用寫作×主題閱讀×故事採集×靈感聲光」課程，帶領學員從生活觀察出發，書寫屬於自己家鄉的故事。
另邀6位作家東燁、沈信宏、楊富閔、謝凱特、吳曉樂與蔣亞妮擔任小隊導師，陪伴學員共同完成創作成果。除寫作課程外，營隊亦安排聲音採集、戶外踏查等體驗活動，讓學員在互動與交流中激發靈感，拓展文學視野。透過名師指導與團隊合作，期盼青少年能在4天3夜的文學旅程中，發現生活裡的故事與創作的力量。
活動於明年2月5日至8日在新竹縣峨眉國中舉行，為4天3夜住宿課程，限南高屏地區在學國中七至九年級學生報名。預計招收72位學員，費用為每人2500元，含教材、餐飲與住宿。已開放報名，額滿為止。活動相關問題可洽02-86925588分機5374陳小姐。
