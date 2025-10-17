校事會議修法與人本互槓 全教總籲回歸理性討論

教育部預計年底前修法改善校事會議制度，連日引發教團間罵戰。人本教育基金會認為校事會議案數難以被稱為浮濫，不支持廢除；全教總認為重點是機制偏失，呼籲回歸理性討論。

教師節連假前，多個教育團體接連透過陳情、記者會、新聞稿等方式發聲，呼籲政府正視濫訴等校園亂象，不少教師團體主張廢除校園事件處理會議（校事會議）。

全國教師工會總聯合會（全教總）15日召開記者會指出，民國113年4月17日至114年5月30日間校園投訴共1372件，受理1124件，最終只有26案達到解聘、停聘程度，可見真正達到停解聘門檻的比例極低，但學校為此耗費的行政資源與人力卻是天文數字。

人本教育基金會對上述數字則有不同解讀，在16日發布的新聞稿指出，113學年度正式教師有19.6萬人，校事會議每年受理案件1124件，僅占0.57%，不到千分之6，難以被稱為浮濫。校事會議制度可朝向更公正、透明、獨立等方向優化，如果只是廢除，形同移除外部監督機制。

前教育部主任秘書莊國榮近日也在個人臉書發出數篇文章，稱一年只有26名不適任教師被解聘、不續聘，比當選師鐸獎的難度還高，不該以此批評校長濫權、迫害教師；同時要求教師團體具體說明這26名教師哪一個是被冤枉的，如果拿不出證據，就不要睜眼說瞎話。

全教總今天再發出新聞稿指出，握有實質主導解聘辦法修正政策的莊姓人士（指莊國榮）的發文，與某教育基金會（指人本）的說法雷同，都是錯誤解讀資訊。全教總認為目前的爭議點，在於討論機制中有無錯置因而造成偏失。

全教總指出，除26件達到停解聘程度的投訴案外，其餘案件依解聘辦法第9條，應屬不予受理情形，然而多數案件（81.9%）卻都決定受理，並進入校事會議程序，明顯存在「小案大辦」，可證明確實有濫訴情形。

全教總建議未來修法，可增訂衝突協調前置程序、限縮校事會議受理範圍、提升教師和家長代表在各程序中的比例，同時也建議若經校事會議調查確認沒有不適任的事實，應有補償與濫訴究責機制。

