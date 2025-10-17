隨機攻擊學生事件頻傳 新北家長協會：設備及教育安全觀念要並行

近期學童安全事件頻傳，新北市教育局選定4所學校，試辦防身警報器、另2所試辦哨子，目前進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行性。新北市中小學家長協會理事長余定澤表示，除了提供相關設備，也要加強孩童的安全觀念。

余定澤指出，在當前社會多元且複雜的環境下，僅提供防身警報器等消極性工具並不足夠。他認為，教育學童具備「自我保護」及「求助」的基本能力至關重要。余定澤提到，他樂見市府及教育局已開始推動學童可就近至便利商店尋求短暫庇護的措施，但強調這些措施「真的要加速」落實。

余定澤也表示，新北市都會地區社區集中，可以善用里長或里的巡守隊資源。由於許多退休人士樂意擔任志工，他建議教育或行政機關應善用這股力量，將巡守時間擴大，不再僅限於夜間，而是將安全巡邏範圍涵蓋學童上下學時段，特別是加強社區與學校之間的巡檢，形成緊密的社區聯防機制。

另外，余定澤認為，學校老師應在課堂上強化學童的安全概念。尤其針對中年級、低年級學童及幼兒園學童，老師應至少每月進行一次宣導。同時，他建議可將基礎防身訓練，嘗試融入體育老師的課程中，讓學童具備基本的自我防護技能。

余定澤總結，要建立一個牢不可破的安全網絡，需要政府、學校、家長三方共同努力，將安全工作從被動防堵轉為主動教育及社區協作，才能真正保障學童的成長與安全。

