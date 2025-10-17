昔罵馬英九是小孬孬 教育部前主秘莊國榮再嗆教師團體「沒出息」

自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」創設校事會議調查制度後，校園內出現各種小案大辦、濫訴等狀況，全國教師工會總聯合會日前訴求應廢除校事會議，但杜正勝時期教育部主任秘書莊國榮卻嗆全教總「沒出息」，全教總今天反擊，指莊握有行政指導權卻淪為謾罵、誅心，實在讓教師們感到不可思議。

全教總日前召開記者會揭露教育部統計數據，去年4月17日至今年5月30日間，投訴案共1372件，其中1124案受理，受理案件中769案完成調查，但382件約半數「不成立」，最終更僅26案達停、解聘，僅占完成調查案3.3%。代表除了26項停、解聘案外的案件，都能依照既有教師解聘辦法第9條不予受理，在校事會議制度下卻全數受理，讓教師接受數個月的調查與折磨。

但莊國榮隨即在個人社群平台表示，過去一年台灣有26位中小學教師，因體罰、霸凌等遭到停、解聘，而全台大概有19萬5千位專任中小學教師，這26位幾乎是萬中選一，比拿師鐸獎還難。

莊國榮更表示，請理事長侯俊良拿出證據，具體說明這26人是否被迫害、冤枉。他更引述立委王世堅的質詢台詞，如果拿不出證據，「就別睜眼說瞎話，你在哽咽什麼啦！你在哭什麼哭？沒出息！」

全教總今則回應，莊國榮握有實質主導解聘辦法修正政策，卻為了鞏固其錯誤的解聘辦法，發言攻擊、對教師團體潑髒水。握有實質行政主導權者，淪為用謾罵、誅心的方式臆測政策攻防，教育公共政策應有的討論淪落至此，讓教師們感到不可思議。

全教總理事長侯俊良指出，全教總指的是除了26案停、解聘外，難道其他一千多案的教師就應該被這樣對待嗎？莊的目的是想維護調查制度，但對老師影響甚巨，難道還不需要改變嗎？

全教總指出，解聘辦法的啟動對象並非所有教師，而是「真實有停解聘」的「被投訴教師」，應該比較被投訴的案件中有多少案啟動校事會議，以及是否達成辦法目標。而莊國榮的師鐸獎之說，更無任何數量統計佐證，僅憑一己猜測，可說是高度仇師的代表。

全教總強調，停、解聘程度的案件比例僅約3.3%，這樣錯誤的「解聘辦法」不用修正嗎？若校事會議制度已然失敗，無法發揮其應有的功能，何不廢除。讓教育現場回歸到以往的寧靜，避免更多師生權益繼續受到傷害，才是全國教師的期待。

