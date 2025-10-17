快訊

沒把東西收好就被揍？ 新北一家長控幼兒園不當管教 教育局調查中

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
一名家長今在議員陪同下，控訴幼兒園對小孩施暴。記者林媛玲／攝影
一名家長今在議員陪同下，控訴幼兒園對小孩施暴。記者林媛玲／攝影

新北市幼兒園再傳不當管教，市議員陳乃瑜接獲家長陳情指某私立幼兒園疑不當管教，今在議會質詢表示，家長指控幼兒園老師對幼童言語辱罵，甚至疑似動手打幼兒，從家長提供錄音檔，聽到疑似體罰聲音，要求教育局盡速調查，並提案要求托嬰幼兒應加裝監視器。

陳乃瑜說，兒虐事件層出不窮，經統計新北市1至7月有70件兒虐，平均一個月10件兒虐，新北市改名了嗎?變成兒虐市了嗎? 她說接獲家長陳情指，小孩回家說老師打打，媽媽把錄音筆放書包，只錄2天就錄到多段孩童被打的聲音。

陳乃瑜隨即在議場公布家長提供的錄音檔，包括老師大聲對小孩說「為何不把東西好好放好、不要跑來跑去、嘴巴給我閉起來」等，並伴隨著敲打聲。

該名幼兒家長隨後出面表示，小孩在幼兒園念小班，8月回家後就常常爆哭，有時睡前還問她說「我有乖嗎?為何老師常常打我?」更害怕去上廁所，甚至有天發現小孩的額頭有瘀青，只因中午在幼兒園玩電燈開關，就被老師打額頭及身體。

家長泣訴，後來到幼兒園找園方，但園方否認有施暴小孩，她已替小孩轉學，但要求園方還給她一個公道。

教育局長張明文回應說，該案受理後就依照現行教保相關人員違法事件調查處理，目前已完成家長及園方訪談，預計11月調查完畢，園方若有違失絕不寬貸。

教育局指出，此案依規定由教保專家、教保代表及律師等五人組成審查小組進行初步審定，評估依現有證據情節尚未達停職標準，決議暫不調離現職，後續將依調查結果及事證輕重，進行提報審議調離或停職。

遭指控不當管教的園方則回應表示，經向老師詢問，老師解釋是與幼兒一起歌唱玩手指謠，並非不當管教，至於錄音檔有拍打聲音，也很難證明老師打小孩，該名孩童不愛上學常請假，有時孩童較頑皮，老師不斷規勸難免講話較大聲。

