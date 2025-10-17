快訊

金鐘60／大S驟逝8個月…小S突缺席星光大道 全網哭：太可惜

毛孩家庭來看！伊萊克斯推「寵物抗敏空氣清淨機」 輕鬆捕捉浮毛、降低過敏原

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

科研交流升級 中研院與英國皇家學會合辦雙邊會議

中央社／ 台北17日電

中央研究院與英國皇家學會近日合辦「台英雙邊會議：貢獻於健康、糧食與能源的生物學」，匯聚雙方近50名生物、醫學及農業等領域學者，探討跨域合作與永續發展的新契機。

中研院今天發布新聞稿指出，與英國皇家學會攜手15日至17日在倫敦舉辦「第二屆臺英雙邊會議：貢獻於健康、糧食與能源的生物學」（UK-Taiwan BilateralMeeting: Biology for Health, Food and Energy），進一步深化兩國的學術交流。

中研院表示，這次雙邊會議由中研院長廖俊智率國內學者出席，匯聚雙方近50名生物學、醫學、農業及能源等領域的學者，彼此分享最新研究成果，探討跨域合作與永續發展的新契機，並介紹「中研院與國際大學合作培育國際博士生計畫」（TIGP-X）、訪問學者等機制，預期將能更深化與英國的交流合作。

中研院指出，今年台灣的學者除了來自中研院外，也有數名台灣大學學者一同參與，並以年輕學者居多，與英國學研機構的科學家們關心重要的科學議題，這次雙邊會議，雙方以主題共構方式，延續首屆在台灣舉辦的成果並建立直接溝通管道。

中研院表示，為期3天的會議，以「健康、糧食與能源」為核心，聚焦基礎生物學新興典範、代謝與疾病、氣候變遷下的作物韌性設計、代謝與合成生物學應用，以及生物多樣性與自然資源等議題，分別展現雙方科研團隊在跨域整合與永續科技上的豐碩成果。

此外，也安排年輕學者短講，提供完整的科學對話平台，促進國際研究合作與未來夥伴關係的發展。

英國皇家學會成立於1660年，為英國的國家科學院，致力於推動卓越科學研究，為政策制定提供科學依據，以科學造福人類社會，其院士涵蓋世界各地頂尖科學家，包括牛頓、達爾文與霍金等巨擘，對全球科學發展具深遠影響。

科學家 中研院 英國

延伸閱讀

台中特搜隊通過重型搜救隊認證 救援量能再升級

中國計劃建歐洲最大使館 英國再度延後決定是否批准

英國軍情五處首長：中國「每天」都構成國安威脅

「曾在台灣居住」柬國詐團陸首腦遭英美制裁 檢警著手調查

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

隨機攻擊學生事件頻傳 新北家長協會：設備及教育安全觀念要並行

近期學童安全事件頻傳，新北市教育局選定4所學校，試辦防身警報器、另2所試辦哨子，目前進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行...

昔罵馬英九是小孬孬 教育部前主秘莊國榮再嗆教師團體「沒出息」

自「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」創設校事會議調查制度後，校園內出現各種小案大辦、濫訴等狀況，全國教師工...

沒把東西收好就被揍？ 新北一家長控幼兒園不當管教 教育局調查中

新北市幼兒園再傳不當管教，市議員陳乃瑜接獲家長陳情指某私立幼兒園疑不當管教，今在議會質詢表示，家長指控幼兒園老師對幼童言...

隨機攻擊學生事件引發不安 新北議員建議「配發隨身警報器」

近來苗栗等地接連發生隨機攻擊事件，讓家長震驚與不安。議員建議市府全面推動配發「學生防身警報器」，保障孩子安全。新北教育局...

代理教師喪假、病假都遠比專任少 教團促教育部正視請假權益

全國教育產業總工會今天表示，近年各級學校大量聘用代理、代課教師補人力缺口，但根據現行制度，代理教師請假只能依照「行政院與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。