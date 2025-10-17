科研交流升級 中研院與英國皇家學會合辦雙邊會議

中央研究院與英國皇家學會近日合辦「台英雙邊會議：貢獻於健康、糧食與能源的生物學」，匯聚雙方近50名生物、醫學及農業等領域學者，探討跨域合作與永續發展的新契機。

中研院今天發布新聞稿指出，與英國皇家學會攜手15日至17日在倫敦舉辦「第二屆臺英雙邊會議：貢獻於健康、糧食與能源的生物學」（UK-Taiwan BilateralMeeting: Biology for Health, Food and Energy），進一步深化兩國的學術交流。

中研院表示，這次雙邊會議由中研院長廖俊智率國內學者出席，匯聚雙方近50名生物學、醫學、農業及能源等領域的學者，彼此分享最新研究成果，探討跨域合作與永續發展的新契機，並介紹「中研院與國際大學合作培育國際博士生計畫」（TIGP-X）、訪問學者等機制，預期將能更深化與英國的交流合作。

中研院指出，今年台灣的學者除了來自中研院外，也有數名台灣大學學者一同參與，並以年輕學者居多，與英國學研機構的科學家們關心重要的科學議題，這次雙邊會議，雙方以主題共構方式，延續首屆在台灣舉辦的成果並建立直接溝通管道。

中研院表示，為期3天的會議，以「健康、糧食與能源」為核心，聚焦基礎生物學新興典範、代謝與疾病、氣候變遷下的作物韌性設計、代謝與合成生物學應用，以及生物多樣性與自然資源等議題，分別展現雙方科研團隊在跨域整合與永續科技上的豐碩成果。

此外，也安排年輕學者短講，提供完整的科學對話平台，促進國際研究合作與未來夥伴關係的發展。

英國皇家學會成立於1660年，為英國的國家科學院，致力於推動卓越科學研究，為政策制定提供科學依據，以科學造福人類社會，其院士涵蓋世界各地頂尖科學家，包括牛頓、達爾文與霍金等巨擘，對全球科學發展具深遠影響。

