吳三連獎名單揭曉 作家楊双子、鄭烱明等人獲獎

第44屆吳三連獎得獎名單今天公布，包括作家楊双子、詩人鄭烱明、紀錄片導演陳麗貴、雕塑家梁任宏獲獎。

今天是台灣文化日，根據吳三連獎基金會公布訊息，104年前的今天，台灣文化協會成立，開啟了屬於台灣的文化啟蒙之路。吳三連獎延續這份精神，致力獎勵文學與藝術創作，推動文化的傳承與發展，47年來持續「為台灣文藝打光，為台灣文化奠基」，至今已表揚163位傑出創作者。

本屆吳三連獎得獎名單，文學獎分別由鄭烱明（新詩類）、楊双子（小說類）獲得；藝術獎由陳麗貴（影像類）、梁任宏（雕塑類）獲得。

商品推薦