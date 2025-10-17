快訊

隨機攻擊學生事件引發不安 新北議員建議「配發隨身警報器」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
學生防身警報器示意圖。圖／新北市教育局提供
學生防身警報器示意圖。圖／新北市教育局提供

近來苗栗等地接連發生隨機攻擊事件，讓家長震驚與不安。議員建議市府全面推動配發「學生防身警報器」，保障孩子安全。新北教育局說，若要30萬名學生普發，經費要6千萬，今年9月起在2所國小試辦防身警報器、另2所試辦哨子，進入觀察評估期，將追蹤使用狀況與可行性。

教育局統計，新北小學跟幼兒園學生有30萬人，新北市議員黃桂蘭表示，日前苗栗發生隨機傷人事件，該犯人10年前就有相關行為，不料被放出來又傷害人。如今該如何保護這些孩童，她建議若孩童身上有防身警報器，可以達到嚇阻、防範機制，萬一有狀況，也能及時讓周邊民眾發現，對犯嫌也有嚇阻作用。

參與計畫的校方表示，防身警報器與哨子試辦計畫從113學年度起開始，今年開學完成家長同意書調查後，就開始2周的學生教育訓練，1年級學生預計在第11周開始使用。

該校主任說明，防身警報器為按鈕式設計，警報音量約110至135分貝，在學童走路時有高度警示效果，也容易誤觸造成恐慌，課程著重「正確使用時機與演練」，學校會持續觀察學生反應與行為表現。

校方統計整體試用回饋，學生對防身警報器接受度高，能在突發狀況下迅速求援、增強通學安全感，教師也建議，要搭配安全教育課程以深化正確使用觀念；哨子則因操作簡單、易於攜帶且成本低，學生能快速上手，並獲家長肯定教育成效及實用價值。

教育局回覆，防身警報器確有提升學童人身安全的助益，但考量警報器後續長期維護與管理的成本，且全國各縣市尚無明確成效案例，新北目前採取審慎評估態度，114學年度第1學期選定2所國小試辦防身警報器、另2所試辦哨子，以蒐集實際使用數據與親師生回饋，作為後續是否普發依據。

教育局表示，目前4所試辦學校均依期程推動，其中2校使用防身警報器、2校試行口哨方案，學生在課後或通學時段皆可配戴使用，目前進入觀察評估期。另外，也透過校園安全課程、校警合作演練、守護天使志工巡守等多元措施，提升學生自我保護意識與應變能力，打造更安全的學習與通學環境。

