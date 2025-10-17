快訊

代理教師喪假、病假都遠比專任少 教團促教育部正視請假權益

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
代理教師與專任教師權益落差大，如喪假比專任少5天，病假更少了14天。示意圖。圖／AI生成
全國教育產業總工會今天表示，近年各級學校大量聘用代理、代課教師補人力缺口，但根據現行制度，代理教師請假只能依照「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」辦理，給予10天喪假，但遠低於「教師請假規則」的15天，呼籲教育部應正視、弭平此不合理現象。

全教產說，依教師請假規則第三條，專任教師因父母配偶死亡可請喪假15日；繼父母、配偶父母或子女死亡，可請10日；然而，代理教師則依據聘僱人員給假辦法，父母或配偶死亡喪假僅可請10日，繼父母、配偶父母或子女死亡僅有7日。面對家庭重大變故，代理教師必須比正式教師更快回到工作崗位，在情感與工作間做出取捨。

不僅喪假，全教產說，其他假別也有明顯差距，如專任教師每學年可請病假28天，代理教師僅14天，無論生理或心理健康需要，代理教師都被置於低保障的位置，又儘管教育現場普遍倚賴代理教師，制度卻將其視為「次等勞工」，歧視性條文已違反公平原則與人權保障。

全教產也表示，事實上，教師法第47條明定兼任、代課、代理教師等權利義務是由中央主管機關訂定，但「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」又規定，聘期3個月以上的代理教師，給假准用約聘僱辦法，才導致給假權益和專任教師落差極大。

全教產表示，根據統計，全國國中小代理教師約3萬9千多人，而正式教師約19萬人，代表全國國中小每10名教師中，就有1名代理教師。相較於學校其他正式教師一樣備課、授課、批改作業、擔任導師、負擔行政，經常超時留校處理學生事務，權利完全不對等，形同制度剝削。

全教產訴求，政府不能依賴代理教師支撐教育現場，又忽視其基本勞動權益，呼籲教育部正視並弭平不合理現象，修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，讓代理教師準用「教師請假規則」，請假權益與正式教師一致。

