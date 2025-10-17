老師也恐懼請假 代理教師工會籲教育部廢除懲罰性規定

長榮航空一名空服員日前抱病執勤返台後不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。全國代理暨代課教師產業工會今天則表示，不敢請假的不只空服員，教學現場同樣瀰漫請假恐懼文化，尤其代理教師更可能因為請了假而來年不續聘，呼籲教育部廢除不合理的懲罰性請假規定。

近日長榮航空空服員抱病上班，返台後病逝，引發社會關注。代理教師工會今天說，台灣職場普遍存在「請假即懲罰」的文化，不敢請假的不只空姐，也包括老師。

一名代理教師表示，上學期媽媽連續3次跌倒進急診，利用沒課的下午請家庭照顧假，但人事卻說「要照顧媽媽就不要出來工作」。那一年全校代理老師中只有他沒續聘。

另一名代理教師也曾因重感冒請病假休養，卻被同科教師背後批評，已經來代理了還要請假，造成其他人的麻煩。他說，那一刻深刻感受到，「不能請假」不是明文規定，而是教育現場根深蒂固的文化壓力。

理事長黃湘仙表示，許多教師因面臨排課困難、缺乏替課人力或僵化的人事制度而不敢請假，甚至有學校人事向教師說，代理教師無考績獎金但仍須受考核；若事病假超過14天，就不能開立服務優良影響薪資提敘。此外，現行教師家庭照顧假併入事假額度、生理假一年超過3天也會計入病假，自然生理、照顧家庭、身體不適等都可能被制度懲罰。

黃湘仙說，2021年琉球國中莊姓代理教師因長期過勞工作，主動脈剝離猝死於宿舍，教育體系長期以「奉獻」之名壓抑教師身心，讓過勞成為教育現場的日常。綁住老師的從來不是假別名稱，是無法請假的枷鎖，而教師荒、勞權低落、過勞文化等都是對請假文化不信任下的結果。

代理教師工會主張，呼籲勞動部、教育部全面檢討公務體系請假制度，如考核邏輯時否過時、「懲罰請假」的規定是否合理。再者，若長榮航空未妥善處理勞權事件，工會也呼籲教育人員、社會大眾抵制長榮，以行動表達對勞動尊嚴的支持。

