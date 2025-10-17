快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

聽新聞
0:00 / 0:00

老師也恐懼請假 代理教師工會籲教育部廢除懲罰性規定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教學現場同樣瀰漫請假恐懼文化，尤其代理教師更可能因為請了假而不再續聘。示意圖。圖／AI生成
教學現場同樣瀰漫請假恐懼文化，尤其代理教師更可能因為請了假而不再續聘。示意圖。圖／AI生成

長榮航空一名空服員日前抱病執勤返台後不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。全國代理暨代課教師產業工會今天則表示，不敢請假的不只空服員，教學現場同樣瀰漫請假恐懼文化，尤其代理教師更可能因為請了假而來年不續聘，呼籲教育部廢除不合理的懲罰性請假規定。

近日長榮航空空服員抱病上班，返台後病逝，引發社會關注。代理教師工會今天說，台灣職場普遍存在「請假即懲罰」的文化，不敢請假的不只空姐，也包括老師。

一名代理教師表示，上學期媽媽連續3次跌倒進急診，利用沒課的下午請家庭照顧假，但人事卻說「要照顧媽媽就不要出來工作」。那一年全校代理老師中只有他沒續聘。

另一名代理教師也曾因重感冒請病假休養，卻被同科教師背後批評，已經來代理了還要請假，造成其他人的麻煩。他說，那一刻深刻感受到，「不能請假」不是明文規定，而是教育現場根深蒂固的文化壓力。

理事長黃湘仙表示，許多教師因面臨排課困難、缺乏替課人力或僵化的人事制度而不敢請假，甚至有學校人事向教師說，代理教師無考績獎金但仍須受考核；若事病假超過14天，就不能開立服務優良影響薪資提敘。此外，現行教師家庭照顧假併入事假額度、生理假一年超過3天也會計入病假，自然生理、照顧家庭、身體不適等都可能被制度懲罰。

黃湘仙說，2021年琉球國中莊姓代理教師因長期過勞工作，主動脈剝離猝死於宿舍，教育體系長期以「奉獻」之名壓抑教師身心，讓過勞成為教育現場的日常。綁住老師的從來不是假別名稱，是無法請假的枷鎖，而教師荒、勞權低落、過勞文化等都是對請假文化不信任下的結果。

代理教師工會主張，呼籲勞動部、教育部全面檢討公務體系請假制度，如考核邏輯時否過時、「懲罰請假」的規定是否合理。再者，若長榮航空未妥善處理勞權事件，工會也呼籲教育人員、社會大眾抵制長榮，以行動表達對勞動尊嚴的支持。

代理教師 長榮 病假

延伸閱讀

未全面清查私校職員勞權情況 監察院糾正教育部

長榮空服員抱病值勤離世 桃產總獻白玫瑰籲政府重視修法

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

民族國小都更二期...教育部參與招商 嘉義市東區發展邁大步

相關新聞

老師也恐懼請假 代理教師工會籲教育部廢除懲罰性規定

長榮航空一名空服員日前抱病執勤返台後不治，爆出長榮排班、出缺勤制度問題。全國代理暨代課教師產業工會今天則表示，不敢請假的...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

為遏止校園濫訴，教育部近日發函各縣市畫定教師法中校事會議適用範圍，但為何教育部盼藉此「畫界止血」，教育現場卻不埋單，認為此舉只是把「燙手山芋」丟給學校？學校該如何自保又避免當壞人？

你不知道的故宮…故宮國父銅像 背後藏台海危機中的台法外交秘史

故宮北院入口大廳有一座國父孫中山銅像，是1965年11月12日故宮北院開幕的重要象徵。開幕那一天正是國父百年誕辰，故宮特...

故宮甲子萬年展揭秘 李登輝「戒急用忍」、五元硬幣花紋都來自故宮

「戒急用忍」這四個字來自故宮藏品、而五元硬幣的圖騰設計則取自故宮文物「頌壺」。故宮百年院慶特展「甲子萬年」精選故宮上百件...

故宮甲子萬年展藏密碼 百碗牆取材破碗事件 警惕「故宮的飯碗不好捧」

故宮南北院聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」登場，入口處是一面放了一百個碗的「百碗牆」，讓人摸不著頭緒。總策展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。