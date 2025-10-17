你不知道的故宮…故宮國父銅像 背後藏台海危機中的台法外交秘史

故宮北院入口大廳有一座國父孫中山銅像，是1965年11月12日故宮北院開幕的重要象徵。開幕那一天正是國父百年誕辰，故宮特意選擇在這一天開幕，並將館廈定名「中山博物院」。開幕典禮上，一座翻造自南京中山陵國父大理石像的銅像由國父之子孫科揭幕。當時兩岸已分裂又互不往來，如何複製中山陵國父雕像？故宮院長蕭宗煌曾在1990年代駐法6年，透露這段隱藏在故宮國父銅像背後的台法交流秘史。

國父安葬於南京中山陵。1928年中山陵透過國際競圖，邀得法國雕塑家朗杜斯基(Paul Landowski)為國父製作大理石雕像，從巴黎運送至南京。而朗杜斯基先以二分之一比例做了一個石膏定稿雕像，存放於法國博物館。故宮北院成立時，朗杜斯基已經謝世四年，故宮在朗杜斯基兒子的協助下，以青銅翻鑄了收藏在巴黎的這個雕像，從巴黎運送到台灣。

國父銅像底座寫著朗杜斯基哲嗣代父翻鑄銅像的這段歷史，但故事還沒完。30年後，朗杜斯基的兒子Marcel Landowski已成為法國學術界最高榮譽法蘭西學院的院長。他因為父親跟中華民國的這段緣分，院長任內受巴文中心首任主任趙克明之邀赴台，和文建會展開交流。返法後和法蘭西學院終身祕書、前法國總理麥斯邁(Pierre Messmer)，一起在台海危機期間推動台法文化獎。

麥斯邁和台灣也有特殊的緣分。麥斯邁參與越戰時遭越共俘虜，在稻田竄逃時，一支準備來到台灣的國民黨軍隊救了他，麥斯邁還一路跟著軍隊到了香港。返回法國後，麥斯邁終生惦記這支救助他的國民黨軍隊，與台灣有著深刻的情感聯繫。台海危機時，他希望創辦一個獎項凸顯台灣與歐洲關係的重要性；加上法蘭西學院院長Marcel Landowski也因父親和故宮的淵源，也相當支持台灣。法蘭西學院和文建會合作的台法文化獎1996年正式成立，迄今不曾中斷。

台法文化獎固定每年頒獎，在法國的最高學術殿堂法蘭西學院舉行盛大的頒獎典禮。藉著每年頒發對台法文化交流著有功績的學者或藝術家，讓台灣的文建會主委/文化部部長赴法蘭西學院頒獎，與法國政界及學術界重量級人士認識，尤其是安排拜會法國文化部長。此外，台法文化獎也透過文化讓歐洲人認識台灣。

