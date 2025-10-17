故宮甲子萬年展揭秘 李登輝「戒急用忍」、五元硬幣花紋都來自故宮

「戒急用忍」這四個字來自故宮藏品、而五元硬幣的圖騰設計則取自故宮文物「頌壺」。故宮百年院慶特展「甲子萬年」精選故宮上百件珍品，爬梳故宮與台灣社會之間的互動與連結。包括少子化浪潮下爆紅的乾隆貓盆、在文創時代走出奏摺成為發燒IP的「朕知道了」，以及象徵兩岸合壁、並成為劉德華、林志玲電影主題的「富春山居圖」等。

今年是故宮百年，也可以說是故宮六十年。1925年故宮從皇家典藏轉型為全民共享的博物館，1965年在台北外雙溪建院落地生根。故宮表示，值此百年交會、甲子傳承的重要時刻，推出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，回顧過去六十年的足跡，並以百年底蘊展望未來無限可能。

故宮院長蕭宗煌表示，「甲子萬年」特展作為院慶壓軸大展，以「用故宮文物說故事」為策展主軸，聚焦故宮在台北外雙溪60年的歷程，見證院藏文物與伴隨台灣社會共同成長的軌跡。希望透過百年院慶系列展覽讓觀眾重新認識故宮典藏與研究成果，思考文物在台灣如何被觀看與詮釋，如何用新的視野看故宮的典藏；也期盼藉此機會讓社會理解這段期間故宮在研究與保存上的努力，「希望百年是一個新的起點，讓更多人對故宮有更多理解。」

故宮所藏雖是清朝皇家文物，但離台灣老百姓生活並不遠。早在翠玉白菜走紅前，故宮典藏的西周晚期青銅器「頌壺」已走入台灣人生活。1970年，中央銀行委託台灣銀行首次發行硬幣，便將頌壺蓋沿上的竊曲紋用於五圓硬幣的背面。1981年改版的五圓硬幣仍沿用此設計，至今依然在市面流通。

「戒急用忍」是前總統李登輝在1996年提出，認為投資中國大陸的經濟政策應「戒急用忍」，隨後成為民間常用的詞彙。其實此語出自康熙對雍正的訓誡座右銘，雍正將之奉為修身與治理國事核心，製作精緻掛屏警惕自己，並常在硃批奏摺中訓勉群臣，故宮藏品有不少「戒急用忍」相關文物。2009年兩岸故宮首度合作「雍正—清世宗文物大展」，便展出台北故宮所藏的清雍正木雕嵌琺瑯片「戒急用忍」掛屏。

故宮副院長余佩瑾幽默表示，許多人問兩岸故宮未來還會合作嗎?何時可以重啟交流？「戒急用忍」這四個字就是答案。

民國百年時，故宮舉辦「山水合璧－黃公望與富春山居圖特展」，讓原本是同一幅畫的「富春山居圖」與「剩山圖」，在一六五○年代遭到火厄分割、由兩岸分別收藏後，首次在同一場地同一展櫃合併展出，轟動一時。紅到成為電影「天機：富春山居圖」主題，由劉德華和林志玲主演。而藏於台北故宮的富春山居圖「無用師卷」，曾被自認為鑑賞行家的乾隆誤為贗品，一錯就是三百年，直到文物遷徙來台後，才被專家鑑定為真跡平反。

