故宮甲子萬年展藏密碼 百碗牆取材破碗事件 警惕「故宮的飯碗不好捧」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮百年院慶展「甲子萬年」入口處放了一百個碗。而百碗牆靈感來自破碗事件，警惕故宮人「故宮的飯碗不太好捧」。圖／故宮提供
故宮南北院聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」登場，入口處是一面放了一百個碗的「百碗牆」，讓人摸不著頭緒。總策展人、故宮副院長余佩瑾昨天揭曉謎底，甲子萬年入口處右邊放了一百個瓷碗、左邊則放了一百部四庫全書，兩者都代表故宮的經典。而故宮曾發生破瓷事件，期待透過這一百個碗的展現提醒故宮人要特別小心，「因為故宮的飯碗確實不太好捧」。

「甲子萬年展」集結器物處、書畫文獻處、南院處、數位資訊室、展示服務處等單位籌組策展團隊，共同規劃完成。余佩瑾指出，展覽名稱「甲子萬年」靈感源自於清乾隆年間來自倫敦的舶來品「洋彩萬年甲子筆筒」，這件1744年因應甲子年到來所燒造的筆筒，也是實用的計年器，上下兩層為可轉動的結構，讓天干與地支的組合能精確對應年份。如今筆筒依然可轉至當前的「乙巳」年，回轉至「甲子」時，又正好對應筆筒的製作年代。這組筆筒歷經282年歲月，以其恆久永續的精巧結構與深遠寓意代代傳承，象徵著時間循環與文化延續。

今年故宮北院剛好滿一甲子。余佩瑾表示，可以把甲子想成「一個階段的完成」、即將邁入下一個階段。觀眾可以把甲子當成紀年的標準、也可以把百年當成紀年的標準，「而不管是百年或甲子，故宮總是要不斷地走下去」。她希望以此勉勵故宮「不只是萬年，還要超越萬年」。

南部院區則自11月11日至12月28日，首度同場展出故宮三件舉世聞名的北宋巨碑式山水鉅作——范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉，並聚焦於它們歷經不同時代所獲得的理解與詮釋。

今天是台灣文化日當天，故宮南北院區開放免費參觀；另響應台北市政府文化局主辦的「2025台北白晝之夜」，北部院區第一展覽區將於11月1日週六延長開放至晚間9時，並於當日下午5時至9時開放免費入場（觀眾可於正館B1或1樓大廳電子售票機取票入場）。歡迎民眾蒞臨參觀，共同為故宮百年生日獻上祝福。

故宮百年院慶展「甲子萬年」靈感源自於清乾隆年間來自倫敦的舶來品「洋彩萬年甲子筆筒」。圖／故宮提供
故宮百年院慶展「甲子萬年」入口處右邊放了一百個碗、左邊則放了一百部四庫全書，兩者都代表故宮的經典。而百碗牆靈感來自破碗事件，警惕故宮人「故宮的飯碗不太好捧」。記者陳宛茜／攝影
故宮百年院慶展「甲子萬年」入口處放了一百個碗。而百碗牆靈感來自破碗事件，警惕故宮人「故宮的飯碗不太好捧」。記者陳宛茜／攝影
故宮百年院慶三大特展「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」，以及南北院區聯展「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」登場。記者陳宛茜／攝影
