校園濫訴師生受害 教團籲廢校事會議

高雄各級學校一年多來頻繁接獲家長檢舉，召開1千餘場校園事件處理會議（校事會議），有1124名老師接受調查，引發失控濫訴亂象，校長疲於辦案、教師受挫教學消極，高雄市各教育協會、工會昨訴求廢除校事會議，教育局則稱會彙整意見提報教育部。

「教學現場變成辦案司法戰場！」市議員陳慧文說，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遺辦法」去年4月修法上路，8成學校受理檢舉案會啟動調查，但近半數不成立，最後僅2％確定教師不續聘，校事會議癱瘓校園行政，教師為了自保變成消極教學，孩子才是最終受害者。

市議員黃柏霖指出，高雄去年4月到今年5月共1124名老師在校事會議中被調查，解聘教師卻僅26人，占2.3％，調查不僅讓當事人身心俱疲，其他教師也風聲鶴唳。

高雄市中小學校長協會、教育產業工會、家長教育權促進聯盟等團體昨舉行記者會，表達校事會議已造成教育亂象，行政資源用於開案調查，要求中央正視地方教育現場困境，修法調整制度。

高雄市中小學校長協會提出廢除校事會議、不受理匿名檢舉案、落實校內調和機制取代投訴、校事會議應與「懲處案件」分流等訴求。

教育產業工會理事長李賢能質疑，校事會議占用大量業務費和行政量能，造成「行政大逃亡」，匿名檢舉導致師生關係崩壞；家長協會表示，校事會議造成檢舉、濫訴不斷，教育局卻將調查責任甩鍋給學校。

高雄市教育局回應，市府處理各項陳情、檢舉疑似不適任教師案件，依相關法規辦理，各界所提杜絕濫訴等訴求，彙整後提供教育部作為法規檢討與制度精進參考。

商品推薦