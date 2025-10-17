聽新聞
校園濫訴師生受害 教團籲廢校事會議

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄各級學校一年多來頻繁接獲家長檢舉，召開1千餘場校園事件處理會議（校事會議），有1124名老師接受調查，引發失控濫訴亂象，校長疲於辦案、教師受挫教學消極，高雄市各教育協會、工會昨訴求廢除校事會議，教育局則稱會彙整意見提報教育部。

「教學現場變成辦案司法戰場！」市議員陳慧文說，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遺辦法」去年4月修法上路，8成學校受理檢舉案會啟動調查，但近半數不成立，最後僅2％確定教師不續聘，校事會議癱瘓校園行政，教師為了自保變成消極教學，孩子才是最終受害者。

市議員黃柏霖指出，高雄去年4月到今年5月共1124名老師在校事會議中被調查，解聘教師卻僅26人，占2.3％，調查不僅讓當事人身心俱疲，其他教師也風聲鶴唳。

高雄市中小學校長協會、教育產業工會、家長教育權促進聯盟等團體昨舉行記者會，表達校事會議已造成教育亂象，行政資源用於開案調查，要求中央正視地方教育現場困境，修法調整制度。

高雄市中小學校長協會提出廢除校事會議、不受理匿名檢舉案、落實校內調和機制取代投訴、校事會議應與「懲處案件」分流等訴求。

教育產業工會理事長李賢能質疑，校事會議占用大量業務費和行政量能，造成「行政大逃亡」，匿名檢舉導致師生關係崩壞；家長協會表示，校事會議造成檢舉、濫訴不斷，教育局卻將調查責任甩鍋給學校。

高雄市教育局回應，市府處理各項陳情、檢舉疑似不適任教師案件，依相關法規辦理，各界所提杜絕濫訴等訴求，彙整後提供教育部作為法規檢討與制度精進參考。

高雄市 教育局 司法 校園

延伸閱讀

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

年底將發最高15萬偏鄉久任獎金 6080名教師受惠

為鼓勵教師前往偏鄉任教，偏遠地區學校教育發展條例（下稱偏鄉條例）訂定「久任獎金」制度，教育部今年底將發放首批任滿8年的久...

文馨獎得獎名單出爐 文化部期許落實文化平權

第17屆文馨獎得獎名單今天公布，包含王道銀行教育基金會、沈春池文教基金會、張榮發基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、趨...

未全面清查私校職員勞權情況 監察院糾正教育部

「私校編制內職員」勞動權益長期處於「非勞非教非公」狀態，引發相關人員憂心，監察院表示，對於私校職員未適用勞基法予以尊重，...

憂財劃法修法影響教育經費 全中教：中央應速與地方溝通

隨著立法院推動財政收支劃分法修法，教育界關注修法後對地方教育財源的實質影響。對此，全中教今呼籲，中央與地方政府應立即就修...

