年底將發最高15萬偏鄉久任獎金 6080名教師受惠

為鼓勵教師前往偏鄉任教，偏遠地區學校教育發展條例（下稱偏鄉條例）訂定「久任獎金」制度，教育部今年底將發放首批任滿8年的久任獎金，共6080名符合資格教師最低可領7萬元、最高領15萬元。

根據偏鄉條例第21條規定，對於久任且表現優良的老師給予「久任獎金」，連續服務滿8、11年各發放一次，偏遠地區服務滿8年者可領7萬元、特偏地區10萬元、極偏地區15萬元。本報日前亦報導，有代理教師嘆久任獎金「連續服務」定義嚴格，國教署後來發函放寬認定，讓更多長年在偏鄉服務但曾轉換學校的代理教師，也能領取獎金。

自偏鄉條例2017年12月施行起算，首批偏鄉久任獎金將在今年底發放，國教署日前開始調查符合資格人選，符合114年第1次發給久任獎金之人數為6080人，實際人數及經費應依地方政府年底發放後統計為準。

