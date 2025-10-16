快訊

文馨獎得獎名單出爐 文化部期許落實文化平權

中央社／ 台北16日電

第17屆文馨獎得獎名單今天公布，包含王道銀行教育基金會、沈春池文教基金會、張榮發基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、趨勢教育基金會、鴻梅文化藝術基金會等6單位獲得。

根據文化部發布新聞稿，文化部長李遠表示，本屆共有55個單位、72件專案報名參選，競爭非常激烈。6個獲獎單位及專案計畫能夠脫穎而出，顯見推動文化平權工作，不僅績效卓著，更具備鼓舞人心社會影響力。

本屆文馨獎為轉型「文化平權」獎項後首度辦理，其中王道銀行教育基金會推動「太平國小博物館建置與營運計畫」，以全國首創「校園藝術生態博物館」，保存台灣前輩藝術家黃土水的雕塑作品。

沈春池文教基金會推動「搶救遷台歷史記憶庫」計畫，透過影音紀錄徵集遷台人物故事，兼顧多元族群視角，保存戰後社會重要史料，為文化資產保存及研究建立典範。

張榮發基金會長期營運及「長榮海事博物館」，系統性保存航運歷史，兼具展示及教育功能，深化社會大眾對於海洋文化認識。

許潮英社會福利慈善事業基金會，長期深耕偏鄉及弱勢兒童藝文教育，透過「藝文班」與「圓夢飛翔計畫」，推動音樂、美術及傳統技藝課程，補足校園資源缺口。

趨勢教育基金會推動「趨勢經典文學劇場」，以古典文學為本、辦理劇場演出並支持培育表演藝術人才，透過經典文學的匠人們，找出與年輕世代溝通語言。

鴻梅文化藝術基金會設置鴻梅國際藝術村，積極參與藝術進駐與社群連結，從空間、環境及教育面向，提供藝術家長期支持，深耕地方文化，展現文化平權精神。

頒獎典禮將於11月21日在松山文創園區3號倉庫舉行。

