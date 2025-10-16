未全面清查私校職員勞權情況 監察院糾正教育部

「私校編制內職員」勞動權益長期處於「非勞非教非公」狀態，引發相關人員憂心，監察院表示，對於私校職員未適用勞基法予以尊重，但負責督導的教育部未依108年決議全面清查，也未積極參採勞動部校園勞檢案例，歷來仍爭議不斷，罔顧職權，核有重大怠失，因此提案糾正。

監察委員賴鼎銘調查發現，勞基法為規定雇主與勞工所訂勞動條件之最低標準，私校編制內職員應否比照適用，尚無調整共識，予以尊重；但「私校編制內職員」之勞動權益規範長期處於「非勞非教非公」狀態，教育部依法應負督導權責。

賴鼎銘指出，以高教為例，教育部於108年抽樣調查18所私校，查有非依個別職員待遇標準支領加班費、特別休假日數偏低等相關違失，因此同年會商決議全面盤點，並對照勞基法相關規範，引導私校修正規章等作為；但如今超過6年，教育部雖稱已強化宣導及研提獎補助指標，卻仍未依權責通盤清查、積極監督改善；就實務案例中，也不乏積欠工資等相關權益損害情形，實罔顧主管機關職權，核有重大怠失。

賴鼎銘還說，「私校編制外職員」自103年8月起已適用勞基法，勞動部及所轄依法於111至113年進行公私立大專校院勞檢共223場次，經查違反勞基法並處罰鍰共計53場次（90項次違失），金額計約213萬元；近4年私立大專校院大量解僱件數10件、總計通報人數已達377人，整體私校退場衝擊已可預期，惟結構性問題長期未解，再再顯示校園勞動權益實屬不利，教育部應盡速通盤會同勞動部檢討解決。

監察院表示，監察院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議於10月16日通過賴鼎銘所提調查報告與糾正案文，糾正教育部。另外，華語教師之勞基法權益迄未落實、整體私校勞動權益有待改善，監察院也促請教育部會同勞動部確實檢討改進。

