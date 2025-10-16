快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

聽新聞
0:00 / 0:00

未全面清查私校職員勞權情況 監察院糾正教育部

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院外觀。聯合報系資料照
監察院外觀。聯合報系資料照

私校編制內職員」勞動權益長期處於「非勞非教非公」狀態，引發相關人員憂心，監察院表示，對於私校職員未適用勞基法予以尊重，但負責督導的教育部未依108年決議全面清查，也未積極參採勞動部校園勞檢案例，歷來仍爭議不斷，罔顧職權，核有重大怠失，因此提案糾正。

監察委員賴鼎銘調查發現，勞基法為規定雇主與勞工所訂勞動條件之最低標準，私校編制內職員應否比照適用，尚無調整共識，予以尊重；但「私校編制內職員」之勞動權益規範長期處於「非勞非教非公」狀態，教育部依法應負督導權責。

賴鼎銘指出，以高教為例，教育部於108年抽樣調查18所私校，查有非依個別職員待遇標準支領加班費、特別休假日數偏低等相關違失，因此同年會商決議全面盤點，並對照勞基法相關規範，引導私校修正規章等作為；但如今超過6年，教育部雖稱已強化宣導及研提獎補助指標，卻仍未依權責通盤清查、積極監督改善；就實務案例中，也不乏積欠工資等相關權益損害情形，實罔顧主管機關職權，核有重大怠失。

賴鼎銘還說，「私校編制外職員」自103年8月起已適用勞基法，勞動部及所轄依法於111至113年進行公私立大專校院勞檢共223場次，經查違反勞基法並處罰鍰共計53場次（90項次違失），金額計約213萬元；近4年私立大專校院大量解僱件數10件、總計通報人數已達377人，整體私校退場衝擊已可預期，惟結構性問題長期未解，再再顯示校園勞動權益實屬不利，教育部應盡速通盤會同勞動部檢討解決。

監察院表示，監察院教育及文化委員會、社會福利及衛生環境委員會聯席會議於10月16日通過賴鼎銘所提調查報告與糾正案文，糾正教育部。另外，華語教師之勞基法權益迄未落實、整體私校勞動權益有待改善，監察院也促請教育部會同勞動部確實檢討改進。

教育部 勞動部 監察院 私校

延伸閱讀

長榮空服員抱病離世 勞動部「深入調查釐清個案」違法最重處150萬

民族國小都更二期...教育部參與招商 嘉義市東區發展邁大步

花蓮某國小校長與人妻上摩鐵 監察院彈劾並送懲戒

教師身心假上路！政府補助代課鐘點費 私中盟盼納入私校

相關新聞

全教總籲廢除校事會議 人本批評：總該有監督機制吧

全教總昨日召開記者會，指出僅3.3％的校事會議案件教師遭停、解聘，無法依照初衷處理不適任教師，反而造成濫訴、行政空轉，呼...

憂財劃法修法影響教育經費 全中教：中央應速與地方溝通

隨著立法院推動財政收支劃分法修法，教育界關注修法後對地方教育財源的實質影響。對此，全中教今呼籲，中央與地方政府應立即就修...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

年底將發最高15萬偏鄉久任獎金 6080名教師受惠

為鼓勵教師前往偏鄉任教，偏遠地區學校教育發展條例（下稱偏鄉條例）訂定「久任獎金」制度，教育部今年底將發放首批任滿8年的久...

未全面清查私校職員勞權情況 監察院糾正教育部

「私校編制內職員」勞動權益長期處於「非勞非教非公」狀態，引發相關人員憂心，監察院表示，對於私校職員未適用勞基法予以尊重，...

【重磅快評】築高牆擋TikTok 數發部自掘網路堰塞湖？

民進黨立委王世堅「沒出息」網路神曲在抖音爆紅，賴政府卻打算逆風而行。數位發展部長林宜敬昨天宣布，外界一直有禁止TikTo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。