憂財劃法修法影響教育經費 全中教：中央應速與地方溝通

隨著立法院推動財政收支劃分法修法，教育界關注修法後對地方教育財源的實質影響。對此，全中教今呼籲，中央與地方政府應立即就修法後不再補助的項目與金額，進行公開協商與具體財政調整規劃，以避免教育經費遭到排擠，影響基層學生受教權益。

全中教指出，目前地方教育經費占地方總預算平均約45％至52％，其中約有15％依賴中央統籌或專案補助。若財劃法修法導致補助項目縮減，恐使地方教育經費短少數十億元，進而衝擊師資聘任、校舍維護、特教與偏鄉教育計畫。教育支出屬於憲法保障的「基本國策」事項，不應隨政治與財政分配機制而動搖。

全中教提及，目前地方政府尚未獲得中央明確指引，哪些補助項目將停止、補助比例如何調整，均無正式文件可依。對此，全中教要求教育部應立即公布不再補助的項目與金額明細，以利地方政府編列預算。地方議會應同步評估教育預算調整方案，並公開要求地方政府應編足短缺的教育經費。如此才能避免「預算真空期」，讓學校運作困難或教育計畫中斷。

針對地方政府，全中教呼籲在因應修法進行預算重整時，應以維護學生受教權為最高原則，不應任意削減學校運作經費或延後教師聘任。全中教建議立法院應該在財劃法修改中附帶要求，明年度地方增加的一般性補助款下限應依教育部被減少的預算比例，至少編列28%以上用於教育，其配套的審核與監督機制應更為明確，以免地方政府明年編列的預算變成人人都想要，個個都覺得不足的窘境。

全中教強調，教育是國家發展的基石，不應成為財政分配調整的代價。財政劃分法修法得以增加地方政府的一般性財源，其實是可以有更多預算可用於教育下一代，但在制度變動的一開始，很有可能因為一時的亂象，而使得地方教育先蒙其害而未得其利，期盼各方能就學生的未來而儘速展開對話，而避免發生教育經費被排擠的風險。

