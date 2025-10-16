快訊

【重磅快評】築高牆擋TikTok 數發部自掘網路堰塞湖？

聯合報／ 主筆室
民進黨立委王世堅「沒出息」網路神曲在抖音爆紅，數發部卻打算遮蔽國中小學WiFi連線，限制兒少連線至TikTok。記者林澔一／攝影
民進黨立委王世堅「沒出息」網路神曲在抖音爆紅，賴政府卻打算逆風而行。數位發展部長林宜敬昨天宣布，外界一直有禁止TikTok聲浪，但攸關言論自由，禁TikTok必須有社會共識；數發部將先從兒少保護開始做起，例如遮蔽中小學的WiFi連線，限制兒少透過校園網路連線至TikTok。

數發部思維似乎仍活在穴居年代，以為築高牆、關大門，就可以阻擋外界的洪水猛獸。網路世界無遠弗屆、無孔不入，地點不只在校園、形式也不只是抖音，多數學生是上網吃到飽，誰還仰賴學校的WiFi連線；一位國中校長直言，「根本是防不勝防」。數發部似乎停留在自己的平行世界，號稱數位部門，其實是類比腦袋。

王世堅最近「沒出息」在抖音病毒式傳播，引起兩岸年輕人流行跟風，交流效果遠比高官隔空喊話更明顯。年輕族群的網路生態高度自由、流通迅速，若用遮蔽校園WiFi來防止兒少接觸TikTok，宣示意義大於實質效果，凸顯政策務虛不務實、治標不治本。

數發部宣稱立意良善，禁止TikTok先從兒少保護做起，背後恐是轉移數位治理失能的關注。現實生活中，政府打詐很無能、關抖音很積極，但遮蔽WiFi只能暫時阻斷校園區域，學生出校門仍可使用，政策斷點效果幾近於零。新北市家長會長協會理事長游沛淇質疑，這作法「有點雞肋」，小孩很聰明，仍可透過家中或手機網路連上TikTok，不知用意在哪？

網路包羅萬象，社群媒體、短影音、直播平台等層出不窮，不僅TikTok有資安疑慮，難道數發部要封鎖所有網路社群？政府築了一道高牆，網友一定會更設法破解爬牆，打開「潘朵拉的盒子」，就像當年報禁、黨禁，結果是愈禁愈蓬勃，數發部切勿變成「網路小警總」。年輕人創意無窮無盡，舊官員腦袋根本看不到車尾燈，數發部現在是跟年輕網路族群對著幹，得罪民進黨最重視的年輕票；數發部形同自掘堰塞湖，一旦決堤，後果不堪設想。

回頭看王世堅「沒出息」現象，更能說明政策荒謬，年輕人迅速模仿、二創，這正是網路生態的現實。官方選擇在校園封鎖WiFi，以為只要關掉幾個節點就能高枕無憂，這種思維不僅低估網路力量、輕視網友智慧，也暴露出數位政策官員的不自量力。

民進黨認知作戰過頭，聽到抖音就瑟瑟發抖。當官方以「兒少保護」為名施行網路限制時，容易引導社會形成「網路危險論」刻板印象，卻忽略資訊教育的重要性，模糊對整體網路治理、言論自由及青少年教育的實質責任。

民進黨一邊聲稱守護兒少，一邊卻忽略網路世界的真實運作。遮蔽校園WiFi只是自欺欺人，禁得了一時，禁不了永遠，禁了一個TikTok、還有千千萬萬的YouTuber。網路治理一如治水，圍堵不如疏通，堰塞湖過久終成危機；現代資訊自由流通，應從數位教育、媒體素養、家長監護與社會共識多面向源頭著手，才是真正兒少保護的長久之計。

網路 TikTok 校園

【重磅快評】築高牆擋TikTok 數發部自掘網路堰塞湖？

