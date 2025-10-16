敲碗多年克林姆真跡終於來台 維也納美景宮攜手史博館展百年花繪　

藝術迷敲碗多年的克林姆，終於來到台灣了！國立歷史博物館今天宣布奧地利國寶級美術館維也納美景宮（Belvedere, Vienna）攜手國立歷史博物館、時藝多媒體，共同推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，12月5日盛大開幕。奧地利象徵主義大師古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）真跡〈After the Rain〉將隨此展登台，也是克林姆真跡首度來台展出。

古斯塔夫・克林姆被譽為維也納分離派靈魂人物，其作品結合象徵主義與華麗裝飾。史博館表示，本次展覽帶來克林姆珍稀真跡〈After the Rain〉，以細膩光影描繪雨後的詩意氛圍，展現藝術家對自然與抽象的巧妙融合。這是克林姆真跡首次於台灣亮相，極具歷史意義。

史博館表示，今年適逢國立歷史博物館建館70週年，本次展覽亦成為館慶最具代表性的國際交流盛事。在史博館洪世佑館長親自致函美景宮館長的積極推動，以及駐奧地利台北經濟文化代表處等單位協助促成下，成功爭取克林姆名作〈After the Rain〉來臺展出。該作品為維也納美景宮館藏重點，未來10年內將不再外借出境，此次來台堪稱絕無僅有，也象徵著台奧文化外交與藝術合作的新高度。

美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，收藏克林姆、席勒、馬卡特、尼格等經典大師作品。本次特展是美景宮國寶級館藏首次於亞洲展出，其中多件作品為首次在台亮相。

不同於以往以肖像或風景為主的展覽，展覽聚焦於「花卉」這一象徵美感與生命力的題材，呈現歐洲藝術中跨越兩百年的花卉演變。從18世紀巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情，到19世紀美好年代的華麗氛圍，進而走向印象派的光影探索、維也納分離派的革新，再到現代趨勢的自由表現，觀眾將一次看盡花卉在藝術史上的演進脈絡。

展覽集結超過60幅花卉藝術鉅作，橫跨18世紀至20世紀初；以時間軸串聯巴洛克到分離派六大藝術時期，完整呈現歐洲花卉藝術風格的演變。

史博館表示，展區內特別打造沉浸式空間〈克林姆花園〉，以數位投影科技重新詮釋大師筆下的金色世界。觀眾將化身為克林姆筆下的凝視者，透過他手中的「望遠鏡」窺見那片夢幻花海—光影、色彩與線條交織，構築出他筆下的精神宇宙。當觀眾步入畫面之中，現實與藝術的界線悄然模糊，彷彿真正走入克林姆的畫裡，與他一同凝視美的永恆。

●《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》早鳥票限時開賣中，優惠價新台幣299元。更多資訊請見「國立歷史博物館」官網（ https://www.nmh.gov.tw/ ）、「時藝多媒體」官網（ https://www.mediasphere.com.tw/exhibitions/116 ）及「國立歷史博物館」臉書粉絲專頁（ https://www.facebook.com/TaipeiNMH/ ）。 美景宮是奧地利最具代表性的國寶級美術館，也是收藏克林姆真跡的殿堂。圖／時藝多媒體提供

