高雄學校頻開校事會議引發失控濫訴 校園恐成司法戰場

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遺辦法」去年4月修法上路，高雄各級學校一年多來頻繁接獲家長檢舉，召開1千餘場「校園事件處理會議」（校事會議），引發失控濫訴亂象，校長疲於辦案、教師受挫採消極教學，高雄市校長協會、家長協會、教育產業工會等訴求「廢除校事會議、防堵濫訴機制、相信學校辦學、還我寧靜校園」。

高雄市中小學校長協會、高雄市教育產業工會、高雄市家長教育權促進聯盟、高雄市家長協會、高雄市各級學校家長會長協會、高雄市家長關懷教育協會和市議員共同召開聯合記者會，公開表達校事會議亂象對學校教育現場造成的嚴重衝擊，行政耗時費力開案調查，請中央正視地方教育現場執行新制所遭遇的困境，並進而修法與調整行政制度。

高雄市中小學校長協會提出多項訴求，包括廢除校事會議、不受理匿名檢舉案，針對重複、無事證或帶有不當動機的投訴不予受理；落實校內溝通調和機制取代投訴；「校事會議」與「懲處案件」應分流，學校接獲投訴後應先由校內審查小組審議，校事會議僅審議教師疑似涉及教師法不適任情事，避免濫訴；教育局應尊重學校辦學專業，不以行政命令或民代壓力介入個案，也不過度指導學校處理投訴案。

「教學現場變成辦案司法戰場！」市議員陳慧文表示，去年4月新法上路後，學校受理案件高達8成會啟動調查程序，但直到去年下半年，有45.3%案件不成立，近半數調查耗費大量社會成本，最終成烏龍一場，只有2％確定教師不續聘，大量成本用於校事會議、癱瘓校園行政，老師們為了自保，教學變保守、消極，最後是孩子受教受害。

陳慧文表示，校長接受匿名檢舉就必須啟動調查程序，因為怕被貼上吃案標籤，教育局應制定一套投訴前先溝通機制，強化校內調和程序，讓教育問題回到專業解決，避免不必要司法調查。

市議員黃柏霖表示，去年4月底到今年的5月，校事會議共有1124個老師被調查，當中確定會解聘的教師為26個，僅2.3％，但調查過程中卻使當事人身心俱疲，也消磨辦學熱忱，其他老師也會風聲鶴唳，「以後沒有人會認真去教小孩，老師就變成只是一個工作。」希望高市教育局能率先廢除制度。

市議員陳麗娜表示，學校頻繁接受檢舉、召開校事會議的氛圍下，很多老師秉持「不做不錯，少做小錯」心態，教育局應該改變方針，例如不受理匿名檢舉，要讓家長知道檢舉有責任，不能無限上綱，對於不適任教師雖應毋枉毋縱，但也不能濫殺無辜，校長、老師和家長應建立互信機制，不是任意啟動校事會議。

高雄市教育產業工會表示，校事會議制度從2020年開始，已有許多弊端，學校成辦案現場，花費大量人力經費，曾有學校在接獲家長投訴，在外聘委員、撰寫報告等就花費70萬元，占用大量學校業務費和行政量能，造成辦學困難，也造成「行政大逃亡」，而匿名檢舉也變成師生關係崩壞，很多老師會草木皆兵，老師只能做最低限度教學。

高雄市家長協會表示，校事會議雖然是家長的武器，能揪出部分不適任教師，「但是錯誤的政策比殺人還要恐怖」，該制度造成不斷檢舉、濫訴，增加老師和學校的衝突、老師恐懼，讓校長、老師紛紛出走，教育局卻只將調查責任甩鍋給學校，且撰寫報告的外聘人員都是相同的人，教育局應該承擔責任和加強對家長教育。

高市教育局回應，市府秉持依法行政、程序正義與保護校園成員權益原則，處理各項陳情、檢舉疑似不適任教師案件時，均依教師法、高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法等法令辦理，對於各界所提「杜絕濫訴」、「強化溝通協調機制」，教育局將彙整意見後提供教育部國民及學前教育署，作為法規檢討與制度精進參考。 高雄各級學校頻繁召開「校園事件處理會議」（校事會議），引發失控濫訴亂象，校長疲於辦案、教師受挫採消極教學，教育界希望廢除制度。記者宋原彰／攝影 高雄各級學校頻繁召開「校園事件處理會議」（校事會議），引發失控濫訴亂象，校長疲於辦案、教師受挫採消極教學，教育界希望廢除制度。記者宋原彰／攝影

