安得烈慈善協會資助清寒學子追夢 167人獲獎
安得烈慈善協會113學年度「培鷹獎（助）學金」審查結果出爐，共167名家境清寒、在學業或專業領域表現優異的學生獲獎。協會盼透過資助，讓孩子在逆境中懷抱希望、勇敢追夢。
安得烈慈善協會執行長羅紹和以新聞稿表示，教育能改變命運，更能讓孩子成為照亮他人的力量，協會長期關懷全台逾5700個弱勢家庭，2017年起設立「培鷹獎（助）學金」。
協會表示，教育是翻轉生命的關鍵，將持續推動「培鷹計畫」，支持學業優秀、具特殊才能及技職體系學生，鼓勵參與職能檢定，提升未來職場競爭力；陪伴更多清寒學子在愛中築夢、展翅高飛。
就讀國立台灣科技大學化學工程系的林姓學生，家境清寒仍勤奮向學。他說，獎助學金減輕經濟壓力，讓他得以專注學業並積極參與校園服務，以行動回饋社會。
自2017年起連續獲得獎助的楊姓學生，目前準備報考電信相關研究所。他說，這份資助不只是經濟幫助，更讓他相信自己能堅持到底。
另名受助的鄭姓學生，自國中起開始接受「安得烈食物箱」幫助，今年以優異成績錄取國立台灣大學醫學系。他立志成為助人的醫師，盼將獲得的愛與支持，化為助人的動力。
