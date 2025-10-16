【重磅快評】當學費成為壓垮年輕生命的最後一根稻草

台中一名清寒大學生，因無力繳交一萬八千元學雜費，申請休學遭拒，最終選擇跳樓輕生，留下一支手機給弟弟，並要弟弟拿去變現。事後，校方以「橫向聯繫不夠」作為回應， 教育部也只說要學校亡羊補牢。面對一條生命，輕描淡寫的回應，冷靜得近乎殘酷，我們要問：在強調「教育平權」的今天，教育制度究竟出了什麼問題？

按照現行多數大學規定，學生欲辦理休學，必須先繳清學雜費。此一規範的出發點，是為防止學生惡意拖欠學費或逃避繳費責任。然而，制度若一體適用、不設彈性，最終只會懲罰那些最需要被幫助的人。

對清寒學生而言，「繳不出學雜費」正是他們申請休學的原因。若規定仍要求「先繳清再休學」，等於讓他們陷入無解循環：既無力繳費、又不能離開。對一些情緒脆弱或長期壓力累積的年輕人而言，這樣的困境可能成為壓垮心理的最後一根稻草。

教育部的助學機制與學貸制度雖在紙上完善，但實際操作門檻高、程序複雜、時限僵硬。對家庭資源薄弱的學生來說，任何一份文件、一個擔保人，甚至一筆交通費，都可能成為阻礙。制度的設計假設每個學生都能理性應對，卻忽略貧窮往往使人喪失選擇的能力。

校方的「橫向聯繫不夠」，其實揭露出教育體系長期存在的結構性斷層。在許多大專院校內，導師、學務、輔導、行政各自為政，缺乏資訊共享與即時通報機制。當學生出現異常行為或經濟困難時，往往沒有單位負責主動追蹤。輔導室成了被動受理的單位，只有在學生明確開口求助時才會啟動，但貧困學生有時怯於求助。

教育現場長期被行政流程取代情感連結。教師與輔導人員常被文書壓力淹沒，難以投入細膩的關懷。學校制度化的冷靜與中立，反而讓溫度盡失。這不僅是校方的問題，更是整個教育行政文化的警訊。

加上少子化衝擊下，許多私校面臨嚴重財務壓力，依賴學費維持營運。當教育必須自負盈虧，校方對每一筆學費的態度自然保守甚至僵硬。「依法辦理」、「不得例外」的背後，是校方對財務風險與審計責任的恐懼。當教育管理被財務邏輯綁架，學生的生命就不再被視為主體，而淪為平衡預算的一個個數字。

改革至少可從三方面著手，包括一、放寬休學規定：教育部應明訂彈性機制，允許經濟困難學生先休學後補繳學費，並由學校設立「緊急助學基金」協助有困難的學生度過難關。二、建立預警系統：強化導師、學務、輔導間的資訊整合，設置弱勢學生「早期預警通報機制」，避免孤立學生被忽視。三、高教財政重構：增加對私校公共補助，使教育能脫離單純的市場依賴，回歸社會責任的本質。

當一名年輕人為了一萬八千元而放棄生命，這不只是個人的悲劇，而是制度的失靈。每當悲劇發生，輿論譴責、主管機關開會、學校檢討、輔導室改進，但若制度不改，悲劇恐會重演，社會安全網仍是接不住清寒學生，陽光也照不進墜落的角落。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

