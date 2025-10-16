快訊

研究指1能力比智商更能預測未來成就 兒童時期是關鍵期

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
第九屆信誼兒童發展國際研討會今天登場，以「執行功能啟動兒童全人發展」為主題，邀請來自美國明尼蘇達大學菲利普．澤拉佐教授（右二）、英國劍橋大學克萊爾．休斯教授（中）及台灣清華大學教授陳湘淳（左一）分享最新研究成果與建議，幫助父母及早培養孩子的執行功能。記者董俞佳／攝影
資訊爆炸的時代，什麼是影響孩子未來成就的關鍵？信誼基金會指出，不是傳統重視的智商（IQ），而是一組能幫助孩子專注學習、調節情緒、解決問題的核心能力「執行功能」（Executive Function, EF）。這組能力比智商更能預測未來成就，能透過後天訓練提升，兒童時期更是EF快速發展的關鍵期。

第九屆信誼兒童發展國際研討會今天登場，以「執行功能啟動兒童全人發展」為主題，邀請來自美國、英國及台灣的國際權威學者，分享最新研究成果與建議，幫助父母及早培養孩子的執行功能。

美國明尼蘇達大學菲利普．澤拉佐教授（Philip David Zelazo）是當代最具影響力的執行功能研究學者之一。他說，「執行功能」由大腦前額葉皮質負責，就像大腦的指揮官，是一組協助我們管理注意力與行為，幫助規畫、組織並達成目標的高層次認知能力，主要的3大核心能力包括抑制控制，能克制衝動、不被誘惑分心，例如上課時忍住不講話。工作記憶幫助記住並處理資訊的能力，如老師交代的事，能依序完成。以及認知彈性，能靈活適應外界變化，快速調整策略解決問題的能力。

澤拉佐進一步說，執行功能深刻影響了學業、人際互動、情緒管理與日常行為表現。依情緒與動機涉入程度，可分為「冷」與「熱」兩層面。「冷執行功能」關乎理性思考與認知控制；「熱執行功能」則在情緒與動機牽動下，協助孩子冷靜思考並做出決策。

英國劍橋大學克萊爾．休斯教授（Claire Hughes）長期研究則發現，EF比IQ更能預測孩子的學業與生活適應。EF在嬰兒期開始萌芽，幼兒期快速發展，若能具備良好的抑制控制與認知彈性，在團體中更能調整情緒、協商合作。反之EF發展遲緩較易出現攻擊行為或社交困難相關問題。

清華大學教授陳湘淳表示，紐西蘭一項長達52年的追蹤研究顯示，幼年期抑制能力差者，成年後健康、收入與幸福感皆較低。多項研究證實，幼兒時期執行功能表現可以預測未來的就學準備度、學業表現及身心健康；工作記憶與抑制控制，能預測閱讀與數學表現。

休斯教授說，環境與家庭互動品質是影響EF發展的重要因素。溫暖、回應性高的教養方式、規律化的生活環境，以及同儕友伴互動，都有助提升EF。她的研究團隊在長期英國、香港、中國跨國追蹤研究中發現，父母的敏感度與回應性，與孩子的 EF 呈正相關，顯示高品質的親子互動仍是關鍵，並不因文化改變而有差異。

如何從小培養EF？澤拉佐提出在生活中落實的兩大方法，包括讓孩子建立「停一下、想一想、再做」的習慣，提升計畫與記憶能力以及正念練習，可透過呼吸、觀察與感受，幫助孩子減壓、提升專注與情緒調節

他提醒父母，應循序漸進引導孩子在可達成的挑戰中累積成就感，而不是急於介入或替孩子完成任務。休斯教授提醒，父母的行為模式是孩子模仿的對象。冷靜規畫與守信等行為，也能潛移默化影響孩子。

