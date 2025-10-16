高教合作拓展中東！中興大學與阿曼德國科技大學簽訂MOU

中興大學昨與阿曼德國科技大學簽署學術合作備忘錄（MOU），這是台灣與阿曼近20年來首次由頂尖大學締結的高等教育合作協議，象徵兩國在高等教育領域交流的歷史性突破，並邁進嶄新里程碑。

阿曼高等教育近年發展迅速，今年首度有5所大學進入QS世界大學排名，包括阿曼國立頂尖公立大學蘇丹卡布斯大學與四所私立大學尼茲瓦大學、蘇哈大學、阿曼德國科技大學及佐法大學，展現阿曼高教國際競爭力。

中興大學自2024年起即積極推動與阿曼高教機構交流，由副校長周濟眾、工學院長楊明德及電資學院長蔡清池率團訪問阿曼，拜會蘇丹卡布斯大學、蘇哈大學及阿曼德國科技大學。今年初，尼茲瓦大學校長 Ahmed Khalfan Al-Rawahi 教授亦回訪中興大學，並促成與該校MOU簽訂，使中興大學成為首家自阿曼教育部承認台灣學歷後，成功與阿曼頂尖大學簽署合作備忘錄的台灣高等學府。

此次簽約不僅是台阿雙方高教交流的「首次重大合作」，更象徵雙邊高等教育交流的正式啟航，為未來師生互訪、聯合研究、產學合作與智慧科技交流奠定基礎。此舉不僅深化中興大學在中東地區的國際影響力，也為台灣高等教育開創嶄新的國際合作版圖。

除此次的MOU簽署外，中興大學已與阿曼頂尖私立大學尼茲瓦大學完成合作協議，並正與蘇哈大學及蘇丹卡布斯大學洽談進一步合作計畫。中興大學預期未來將陸續與阿曼所有頂尖大學建立正式合作關係，形成台阿高教全面交流的新格局。

中興大學校長詹富智說，此次合作是中興大學推動國際化的重要突破，也為台灣高教在中東開拓新的夥伴關係。「這份MOU的簽署，不僅是雙方學術合作的開始，更是兩國教育外交深化的重要象徵」。中興將持續與阿曼各大學攜手，於智慧科技、永續發展及產學創新等領域開創新局。 中興大學昨與阿曼德國科技大學簽署學術合作備忘錄（MOU）。圖／中興大學提供

