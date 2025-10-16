快訊

幼兒園參觀派出所 學童試穿警防彈背心喊重「我都不能走路」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區某私立幼兒園小朋友，前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常。圖／警方提供
台中市神岡區某私立幼兒園小朋友，前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常。圖／警方提供

「哇！好重喔，我都不能走路了！」台中市神岡區某私立幼兒園小朋友前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常，許多小朋友體重不到20公斤，穿上近3公斤重的防彈背心嚇一跳，實地感受警察工作辛苦一面。

警方表示，目前警用防彈背心尺寸不同重量也不同，XL約2881公克，M號約1905公克；這次參觀派出所的幼兒園小朋友體重約10多公斤到20多公斤。

豐原警分局豐洲派出所前天接待20多位中班幼兒，所長蔡坤璋與警員洪如玉親自導覽，以淺顯易懂的方式向小朋友們介紹警察的工作內容。活動中，小朋友們依序體驗防彈背心穿戴、觀察臂盾與電擊槍，也認識交通安全知識與各項執勤裝備，將原本抽象的警察職責透過實地操作變得具體又有趣。

體驗過程中，小朋友試穿防彈背心後驚呼「穿這個怎麼跑步！」感受裝備對行動的影響。觀察警用電擊槍時，有孩子天真發問，「這個可以電到皮卡丘嗎？」全場笑聲不斷，員警也幽默回應，「電擊槍如果打到皮卡丘，牠也會被電得跳起來喔！」

幼兒園老師表示，這是學期中的「社區探索」教學活動之一，透過參訪警察局、圖書館、公園等公共機構，幫助孩子認識生活環境，提升公民意識與社會參與感。

豐洲派出所長蔡坤璋表示，透過與學齡前幼兒的互動，讓小朋友們對警察工作有初步認識，更能增進他們對社區安全與公共服務的關注。

台中市神岡區某私立幼兒園小朋友，前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常。圖／警方提供
台中市神岡區某私立幼兒園小朋友，前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常。圖／警方提供

朋友 警察

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

高教合作拓展中東！中興大學與阿曼德國科技大學簽訂MOU

中興大學昨與阿曼德國科技大學簽署學術合作備忘錄（MOU），這是台灣與阿曼近20年來首次由頂尖大學締結的高等教育合作協議，...

幼兒園參觀派出所 學童試穿警防彈背心喊重「我都不能走路」

「哇！好重喔，我都不能走路了！」台中市神岡區某私立幼兒園小朋友前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常，許多小朋友...

私幼突圍／不比學費拚理念 私幼勝在課程靈活與親師互動

私立幼兒園動輒萬元起跳，甚至高達3、4萬元，仍吸引不少家長選擇。私立幼兒園最大優勢在於「靈活度」，師資來源多元，許多人從業後，再取得教保人員資格，由全職英語老師設計遊戲與故事，更不是一般公幼做得到。面對招生壓力與公幼補助差距，來看看私幼如何在招生藍海中打出一片天？

教部統計 校事會議投訴案 僅3.3%案件教師被停解聘

校事會議近期讓基層教師不堪其擾，全國教師工會總聯合會取得教育部統計數據，僅百分之三點三案件教師遭停、解聘，理事長侯俊良指...

校事會議修法過渡期 國教署：輕案不受理

教育部長鄭英耀昨日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委點出校事會議等因素導致教育環境不友善、教師工作壓力大。鄭...

