幼兒園參觀派出所 學童試穿警防彈背心喊重「我都不能走路」

「哇！好重喔，我都不能走路了！」台中市神岡區某私立幼兒園小朋友前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常，許多小朋友體重不到20公斤，穿上近3公斤重的防彈背心嚇一跳，實地感受警察工作辛苦一面。

警方表示，目前警用防彈背心尺寸不同重量也不同，XL約2881公克，M號約1905公克；這次參觀派出所的幼兒園小朋友體重約10多公斤到20多公斤。

豐原警分局豐洲派出所前天接待20多位中班幼兒，所長蔡坤璋與警員洪如玉親自導覽，以淺顯易懂的方式向小朋友們介紹警察的工作內容。活動中，小朋友們依序體驗防彈背心穿戴、觀察臂盾與電擊槍，也認識交通安全知識與各項執勤裝備，將原本抽象的警察職責透過實地操作變得具體又有趣。

體驗過程中，小朋友試穿防彈背心後驚呼「穿這個怎麼跑步！」感受裝備對行動的影響。觀察警用電擊槍時，有孩子天真發問，「這個可以電到皮卡丘嗎？」全場笑聲不斷，員警也幽默回應，「電擊槍如果打到皮卡丘，牠也會被電得跳起來喔！」

幼兒園老師表示，這是學期中的「社區探索」教學活動之一，透過參訪警察局、圖書館、公園等公共機構，幫助孩子認識生活環境，提升公民意識與社會參與感。

豐洲派出所長蔡坤璋表示，透過與學齡前幼兒的互動，讓小朋友們對警察工作有初步認識，更能增進他們對社區安全與公共服務的關注。 台中市神岡區某私立幼兒園小朋友，前天到豐原警分局豐洲派出所，體驗警察的工作日常。圖／警方提供

