保護兒少 校園將擋TikTok 數發部年底前提出不適合App清單

聯合報／ 記者馬瑞璿郭韋綺／連線報導
數發部研擬遮蔽中小學WiFi連線，限制兒少透過校園網路連線至TikTok，但學生卻說，根本沒差。記者林澔一／攝影
數發部研擬遮蔽中小學WiFi連線，限制兒少透過校園網路連線至TikTok，但學生卻說，根本沒差。記者林澔一／攝影

TikTok影音內容爭議不斷，立委質疑，不禁TikTok恐對兒少身心健康造成影響，數位發展部林宜敬昨天說，外界雖然一直都有禁止TikTok的聲浪，但因攸關媒體言論自由，若真要禁TikTok，必須要有社會共識；不過，數發部會先從兒少保護開始做起，例如，遮蔽中小學的WiFi連線，限制兒少透過校園網路連線至TikTok。此外，數發部預計在年底前提出「不適合十五歲以下青少年使用」的Ａｐｐ清單。

在台灣，外界對於TikTok的疑慮主要有三，分別是「資料儲存在哪裡」、「股權是否含有中資」、「是否對兒少帶來危害」，林宜敬昨列席立法院交通委員會進行業務報告時，國民黨立委洪孟楷質詢指出，數發部雖已納管TikTok，但TikTok內容恐對兒少身心帶來影響，呼籲校園全面禁用。

林宜敬指出，外界雖對TikTok平台仍有疑慮，但若要禁TikTok，仍需社會共識，關於外界擔心的資料儲存位置，因為TikTok亞洲主要伺服器設置在新加坡，雖仍有資安疑慮，但比起資料儲存在中國大陸要好得多。

而數發部現在可以做的，就是先從兒少保護開始做起，會利用科技方法來限制學童使用相關內容，例如，中小學WiFi會直接遮蔽，讓兒少無法用學校WiFi連線至TikTok，但不會盤查個別學生的手機。

根據TikTok的規範，十二歲以下孩童不准設立帳號，十三至十五歲青少年開設帳號時，則會對帳號功能進行限制，例如，十三至十五歲用戶帳號預設為「隱私帳號」限制使用直播、私訊等功能，同時，提供「家庭配對」功能，讓家長可以管理子女使用TikTok的時間，希望發揮兒少保護作用。

洪孟楷表示，如果以保護兒少為宗旨，不應該只禁TikTok，而應將危害兒少疑慮的Ａｐｐ都列出，進行全面檢討，並列出清單做分級制度。

林宜敬回應，將與教育部及衛福部討論，全面檢視含TikTok、交友軟體等各類Ａｐｐ，建立Ａｐｐ分級制度，預計在今年底前提出「不適合十五歲以下青少年使用」的Ａｐｐ清單。

前金國中一年級鄭姓學生說，同學幾乎人人都有TikTok帳號，常上傳影片，早就是日常社交的一部分，大家手機本來就不會連學校WiFi，幾乎都用吃到飽方案，WiFi禁不禁根本沒差。

TikTok以短影音分享平台商業模式崛起，使用者可在該平台分享自己拍攝的短影音內容，這也讓TikTok快速崛起，甚至在二○二一年超越Google搜尋，成為全球最受歡迎網站，對美食、時尚、音樂等流行領域的影響不斷提高。

然而，因為所有影音內容都可以上傳TikTok，TikTok平台也充斥著各式吸毒、色情、暴力影片。雖然TikTok表示已在全球設有四萬多名審查員、廿四小時輪班處理影片審查，但各式有害的短影音內容還是充斥平台，兒少還是可能藉由TikTok接觸有害影音內容。

抖音 TikTok 林宜敬 洪孟楷 數位發展部 言論自由 交友軟體 衛福部 社交 資安

中國在越南形象漸好轉 TikTok宣傳扮要角

TikTok爭議 數發部：擬以遮蔽中小學WiFi方式限制使用

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

台鐵暴力事件頻傳 立委擬修法加嚴罰則 交長陳世凱支持

校園限連線TikTok 校長：防不勝防

數發部研擬限制國中小學校的WiFi不得連線TikTok，學校和家長反應不一，有人認為立意良善，但普遍認為效果有限，學生更...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

教部統計 校事會議投訴案 僅3.3%案件教師被停解聘

校事會議近期讓基層教師不堪其擾，全國教師工會總聯合會取得教育部統計數據，僅百分之三點三案件教師遭停、解聘，理事長侯俊良指...

校事會議修法過渡期 國教署：輕案不受理

教育部長鄭英耀昨日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委點出校事會議等因素導致教育環境不友善、教師工作壓力大。鄭...

回響／農業部長陳駿季：自然保護區禁餵動物 年底公告

近年遊蕩犬管理失控，傷人、咬死野生動物案例層出不窮，農業部長陳駿季昨於立法院備詢時表示，農業部轄下畫設自然保護區域範圍，...

