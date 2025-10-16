聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大黃刀鎮追極光 探私房祕境

聯合報／ 本報訊

加拿大黃刀鎮坐落於極光帶正中間，是旅人追逐極光一生必去之地。有行旅邀請攝影旅遊專家陳海騰，一連四晚帶領旅人追極光，旅程中分享洛磯山脈的私房祕境。同時走訪世界自然遺產班芙國家公園，探祕翡翠湖和弓河瀑布以及約翰斯頓峽谷；老師也將帶領旅人前往私房祕地拍攝瀑布冰簾。同時安排費爾蒙班芙溫泉飯店，二連泊全球十大最美景色飯店之一的露易絲湖城堡飯店。

有行旅「加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光幻影之旅」十三天十夜旅程，二○二六年三月二十二日至四月三日。報名請洽02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網

加拿大 極光

