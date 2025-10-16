維也納少年合唱團 快閃故宮獻唱

「世界最美聲音」維也納少年合唱團昨上午快閃故宮，站在故宮正館入口大廳的國父銅像前，獻唱睡魔小精靈、青鳥、飛翔等三首歐洲在地民謠，純淨清亮的歌聲吸引許多觀眾駐足。帶團的義大利指揮尼可洛·莫雷羅透露，此次訪台，特地為台灣觀眾準備三首限定曲目，雨夜花、望春風，以及五月天代表作知足。

玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術的力量，為社會注入更多正向與溫暖的能量。今年，玉山銀行第十二度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，將於十八日於高雄衛武營音樂廳、廿一日於台北國家音樂廳、廿二日於新竹市演藝廳，廿三日於台中市中山堂展開全台巡演。

合唱團以四位奧地利歷史上最具代表性的作曲家—海頓、莫札特、舒伯特與布魯克納為名，分為四個團隊輪流在世界各地巡演。今年由「舒伯特團」擔綱來台演出，並由新上任的義大利指揮尼可洛·莫雷羅首次領軍。他表示，此次來台的演出曲目包括為慶祝「圓舞曲之王」約翰·史特勞斯二世誕辰二百周年所演出的「維也納氣質」與經典圓舞曲「藍色多瑙河」，同時也演出舒伯特最知名的歌曲「魔王」、普契尼歌劇「杜蘭朵」中的「在東邊群山上」，取材自民謠「茉莉花」等。

此次到故宮，他們也參觀了二○○八年故宮赴奧地利維也納藝術史博物館，精品展「物華天寶」中的展品，了解台奧交流的意義；也欣賞了成員暱稱為豬肉石的肉形石。

●「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」，門票由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享八五折，玉山世界卡／無限卡享八折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術02-2771-5676。

