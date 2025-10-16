聽新聞
0:00 / 0:00

維也納少年合唱團 快閃故宮獻唱

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
玉山銀行第十二度邀請奧地利「維也納少年合唱團」來台巡演，昨天邀請團員參觀故宮博物院，並舉辦快閃驚喜演出。記者許正宏／攝影
玉山銀行第十二度邀請奧地利「維也納少年合唱團」來台巡演，昨天邀請團員參觀故宮博物院，並舉辦快閃驚喜演出。記者許正宏／攝影

「世界最美聲音」維也納少年合唱團昨上午快閃故宮，站在故宮正館入口大廳的國父銅像前，獻唱睡魔小精靈、青鳥、飛翔等三首歐洲在地民謠，純淨清亮的歌聲吸引許多觀眾駐足。帶團的義大利指揮尼可洛·莫雷羅透露，此次訪台，特地為台灣觀眾準備三首限定曲目，雨夜花、望春風，以及五月天代表作知足。

玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術的力量，為社會注入更多正向與溫暖的能量。今年，玉山銀行第十二度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，將於十八日於高雄衛武營音樂廳、廿一日於台北國家音樂廳、廿二日於新竹市演藝廳，廿三日於台中市中山堂展開全台巡演。

合唱團以四位奧地利歷史上最具代表性的作曲家—海頓、莫札特、舒伯特與布魯克納為名，分為四個團隊輪流在世界各地巡演。今年由「舒伯特團」擔綱來台演出，並由新上任的義大利指揮尼可洛·莫雷羅首次領軍。他表示，此次來台的演出曲目包括為慶祝「圓舞曲之王」約翰·史特勞斯二世誕辰二百周年所演出的「維也納氣質」與經典圓舞曲「藍色多瑙河」，同時也演出舒伯特最知名的歌曲「魔王」、普契尼歌劇「杜蘭朵」中的「在東邊群山上」，取材自民謠「茉莉花」等。

此次到故宮，他們也參觀了二○○八年故宮赴奧地利維也納藝術史博物館，精品展「物華天寶」中的展品，了解台奧交流的意義；也欣賞了成員暱稱為豬肉石的肉形石。

●「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」，門票由OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享八五折，玉山世界卡／無限卡享八折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術02-2771-5676。

維也納 藝文特區

延伸閱讀

維也納少年合唱團快閃故宮 「世界最美聲音」訪台獻唱維也納版五月天

華航維也納航班遭空橋碰撞 航機檢修延誤旅客滯留

金價飆新高 故宮攜手台銀、造幣廠推百年紀念金銀 翠玉白菜變成金條

不只故宮免費開放！10／17「台灣文化日」來了 今年開幕最夯「這兩館」也都免門票

相關新聞

保護兒少 校園將擋TikTok 數發部年底前提出不適合App清單

TikTok影音內容爭議不斷，立委質疑，不禁TikTok恐對兒少身心健康造成影響，數位發展部長林宜敬昨天說，外界雖然一直...

校園限連線TikTok 校長：防不勝防

數發部研擬限制國中小學校的WiFi不得連線TikTok，學校和家長反應不一，有人認為立意良善，但普遍認為效果有限，學生更...

教部統計 校事會議投訴案 僅3.3%案件教師被停解聘

校事會議近期讓基層教師不堪其擾，全國教師工會總聯合會取得教育部統計數據，僅百分之三點三案件教師遭停、解聘，理事長侯俊良指...

校事會議修法過渡期 國教署：輕案不受理

教育部長鄭英耀昨日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委點出校事會議等因素導致教育環境不友善、教師工作壓力大。鄭...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

回響／農業部長陳駿季：自然保護區禁餵動物 年底公告

近年遊蕩犬管理失控，傷人、咬死野生動物案例層出不窮，農業部長陳駿季昨於立法院備詢時表示，農業部轄下畫設自然保護區域範圍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。