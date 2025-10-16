回響／農業部長陳駿季：自然保護區禁餵動物 年底公告

近年遊蕩犬管理失控，傷人、咬死野生動物案例層出不窮，農業部長陳駿季昨於立法院備詢時表示，農業部轄下畫設自然保護區域範圍，今年底將公告全面禁止餵食動物。台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，石虎、草鴞等瀕臨滅絕野生動物熱點，應同步禁餵才對。

本報陽光行動七月推出遊蕩犬管理失控調查報導，全面檢視零撲殺修法十年的現況，也直擊收容所變死牢，石虎生態熱區餵食造成犬殺一觸即發，人、犬、野生動物陷入「三輸」困境，引發各界關注。

日前農業部指餵食行為仍需研議並凝聚共識，立委張雅琳表示，私有地推動禁止餵食有其困難，但生態熱區禁餵食應優先放到動保法規範，她會在立法院提案。

立法院經濟委員會昨邀請陳駿季列席報告業務並備詢。陳駿季表示，針對建立系統性遊蕩犬管理機制，農業部今年底前完成石虎及草鴞特定生態熱區內遊蕩犬數量監測工作，目標遊蕩犬數量下降百分之五、遊蕩母犬絕育率達百分之八十以上，預計年底前完成公告，農業部轄下畫設自然保護區域範圍全面禁止餵食動物。

保育專員：石虎、草鴞棲地應同步

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，自然保護區禁餵樂見其成，畢竟山區確實是丟棄流浪動物的熱點，例如苗栗卓蘭、泰安等。然而比較迫切的是，瀕臨滅絕的野生動物熱點，例如石虎、草鴞、穿山甲等棲地也應該要同步禁餵才對。

陳祺忠指出，公告禁餵後如果還是用現行的廢棄物清理法開罰，那就不是農業部的管轄範圍了，而是環境部和地方環保局，但假如環保單位沒有要積極配合的話，公告禁餵的意義恐怕不大。

