校園限連線TikTok 校長：防不勝防

聯合報／ 記者朱冠諭張策郭韋綺／連線報導
數發部研擬限制國中小學校的WiFi不得連線TikTok，學校和家長反應不一。(路透)
數發部研擬限制國中小學校的WiFi不得連線TikTok，學校和家長反應不一，有人認為立意良善，但普遍認為效果有限，學生更直言，學校WiFi禁不禁根本沒差，更積極作法應是提升數位素養教育。

前金國中一年級鄭姓學生說，同學幾乎人人都有抖音帳號，常上傳影片，早就是日常社交的一部分，大家手機本來就不會連學校WiFi，幾乎都用吃到飽方案，WiFi禁不禁根本沒差。

桃園市一名校長說，社會對TikTok存在資安疑慮時，提早防範未嘗不可，保護兒少立場值得肯定。不過，此措施效果恐怕有限，「只封學校網路很容易就繞過，學生改用行動網路就可以了」，教育的使命不是禁止和關門，更積極作法應該是提升數位素養教育。

「防不勝防。」台中一所國中校長也說，學生可能使用自己的網路，應加強並提升學生媒體識讀的素養，讓孩子自己有所判斷。高雄市五福國中校長何茂通則說，校園WiFi主要用於平板教學使用，不大會觸及到TikTok，從手機源頭管理才是根本解決之道。

永定國小校長吳彥德表示，校方會依教育部指引，未來若數發部有明確規畫，也會配合辦理。他說，目前國小學生使用平板等數位載具皆經由ＭＤＭ（行動裝置管理）管控，學生在校使用個人載具，也需經申請核准，整體來說，主要是控管學生經由學校設備連結TikTok的措施。

桃園一名家長林小姐說，「我覺得這是一個好的開始」。高雄家長郭之穎也認為，有助於降低孩子暴露在短影音環境中的機會。

「孩子很聰明，這個方法治標不治本」，家長王先生建議政府應投入更多資源，教會孩子如何正確使用網路，比起單純封鎖更重要。育有四名小孩的林姓家長說，多數家長都贊成限制，但只是技術性遮蔽或註冊帳號年齡限制效果不彰，建議應仿效美國全面禁用，從源頭禁止才能治本。

新北市家長會長協會理事長游沛淇直言，這作法「有點雞肋」，小孩很聰明，仍可透過家中或手機網路連上TikTok，「用意在哪，其實不太理解」。

