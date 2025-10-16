聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議修法過渡期 國教署：輕案不受理

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部長鄭英耀昨出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。多個教育團體呼籲教育部應廢除校事會議制度，鄭英耀表示，校事會議當初設立原意是為處理不適任教師，實務運作確有檢討空間，教育部將從流程面著手改革。記者黃義書／攝影
教育部長鄭英耀昨出席立法院教育及文化委員會列席報告業務概況並備質詢。多個教育團體呼籲教育部應廢除校事會議制度，鄭英耀表示，校事會議當初設立原意是為處理不適任教師，實務運作確有檢討空間，教育部將從流程面著手改革。記者黃義書／攝影

教育部長鄭英耀昨日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委點出校事會議等因素導致教育環境不友善、教師工作壓力大。鄭英耀表示，校事會議已在徵詢各界意見修法中，預計年底前完成。

而在修法的過渡期，國教署近日也發函各縣市政府，要求主管機關及學校落實案件受理程序，若檢舉事件情節明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，就不應受理案件。

立委柯志恩表示，全國三千多所國中小在開學前還有超過一千四百個教師缺，明星學校三招還找不到人，更不用說偏遠學校。現在愈來愈少人想當老師，就是因為教育環境不友善，除了校事會議小案大辦、無差別受理、有罪推論等問題，老師身兼多職，教學還要超鐘點授課。

立委葉元之質詢時問到校事會議修法問題，國教署長彭富源表示，針對校事會議的分流、受理流程，已經先行發布行政要求及處理流程表。

據了解，國教署十月一日發函各縣市政府，若學校接獲檢舉或知悉校園事件，明顯非解聘辦法的適用範圍，例如隱匿校園性侵害證據、偽造校園毒品事件證據、體罰霸凌學生等等，就無需依照校事會議程序處理。而若是「疑似」涉及上述情形，應先初步調查並了解事件始末，再由學校判斷，如情節明顯未達予以解聘、不續聘或終局停聘的程度，學校亦不應受理。

鄭英耀表示，校事會議原是希望能夠為處理不適任教師，建立超然公正的機制，檢討後發現分流有問題，未來會改變流程，只處理不適任教師，不處理不具名投訴。此外，也會為校長增能，如加強校事會議、不適任教師處理流程培訓。

國教署 校園 鄭英耀 柯志恩 葉元之

延伸閱讀

鄭英耀：校事會議未來僅限處理不適任教師 不具名、濫訴不受理

校事會議年底修法防濫訴 教部先發函詳列受理條件

教育環境不友善釀教師荒 朝野立委促修校事會議、行政減量

王義川憂學生被抖音統戰 鄭英耀：現行學術網路無法用

相關新聞

保護兒少 校園將擋TikTok 數發部年底前提出不適合App清單

TikTok影音內容爭議不斷，立委質疑，不禁TikTok恐對兒少身心健康造成影響，數位發展部長林宜敬昨天說，外界雖然一直...

校園限連線TikTok 校長：防不勝防

數發部研擬限制國中小學校的WiFi不得連線TikTok，學校和家長反應不一，有人認為立意良善，但普遍認為效果有限，學生更...

教部統計 校事會議投訴案 僅3.3%案件教師被停解聘

校事會議近期讓基層教師不堪其擾，全國教師工會總聯合會取得教育部統計數據，僅百分之三點三案件教師遭停、解聘，理事長侯俊良指...

校事會議修法過渡期 國教署：輕案不受理

教育部長鄭英耀昨日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委點出校事會議等因素導致教育環境不友善、教師工作壓力大。鄭...

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

回響／農業部長陳駿季：自然保護區禁餵動物 年底公告

近年遊蕩犬管理失控，傷人、咬死野生動物案例層出不窮，農業部長陳駿季昨於立法院備詢時表示，農業部轄下畫設自然保護區域範圍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。