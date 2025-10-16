校事會議修法過渡期 國教署：輕案不受理

教育部長鄭英耀昨日至立法院教育及文化委員會進行業務報告，多名立委點出校事會議等因素導致教育環境不友善、教師工作壓力大。鄭英耀表示，校事會議已在徵詢各界意見修法中，預計年底前完成。

而在修法的過渡期，國教署近日也發函各縣市政府，要求主管機關及學校落實案件受理程序，若檢舉事件情節明顯未達解聘、不續聘或停聘程度，就不應受理案件。

立委柯志恩表示，全國三千多所國中小在開學前還有超過一千四百個教師缺，明星學校三招還找不到人，更不用說偏遠學校。現在愈來愈少人想當老師，就是因為教育環境不友善，除了校事會議小案大辦、無差別受理、有罪推論等問題，老師身兼多職，教學還要超鐘點授課。

立委葉元之質詢時問到校事會議修法問題，國教署長彭富源表示，針對校事會議的分流、受理流程，已經先行發布行政要求及處理流程表。

據了解，國教署十月一日發函各縣市政府，若學校接獲檢舉或知悉校園事件，明顯非解聘辦法的適用範圍，例如隱匿校園性侵害證據、偽造校園毒品事件證據、體罰霸凌學生等等，就無需依照校事會議程序處理。而若是「疑似」涉及上述情形，應先初步調查並了解事件始末，再由學校判斷，如情節明顯未達予以解聘、不續聘或終局停聘的程度，學校亦不應受理。

鄭英耀表示，校事會議原是希望能夠為處理不適任教師，建立超然公正的機制，檢討後發現分流有問題，未來會改變流程，只處理不適任教師，不處理不具名投訴。此外，也會為校長增能，如加強校事會議、不適任教師處理流程培訓。

