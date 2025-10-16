聽新聞
教部統計 校事會議投訴案 僅3.3%案件教師被停解聘

聯合報／ 記者許維寧李芯／台北報導
全國教師工會總聯合會與立委昨天召開記者會，指校事會議無法依照其初衷處理不適任教師，反而嚴重消耗資源。圖／全教總提供
全國教師工會總聯合會與立委昨天召開記者會，指校事會議無法依照其初衷處理不適任教師，反而嚴重消耗資源。圖／全教總提供

校事會議近期讓基層教師不堪其擾，全國教師工會總聯合會取得教育部統計數據，僅百分之三點三案件教師遭停、解聘，理事長侯俊良指出，如今校事會議在校園中可謂「三高一低」，無法依照初衷處理不適任教師，反而嚴重消耗學校資源、讓第一線教師苦不堪言，要求廢除。

侯俊良表示，教育部統計顯示，去年四月十七日至今年五月卅日間，校事會議投訴案共一三七二件，其中一一二四案受理，受理案件中七六九案已完成調查，但約半數案件均不成立，案件成立且懲處有三一一件、不懲處五十件，最終僅廿六案達停、解聘程度，代表除少數停、解聘案外，其他案件都能依照既有辦法，不予受理。

侯俊良談到，校事會議在校園中可謂「三高一低」，高受理、高啟動、高成本，最終卻是低解聘率，其中又有高達半數是不成立、查無此事，教師卻要接受數個月的調查與折磨。

立委林宜瑾指出，校事會議檢舉案可謂五花八門，如有老師推薦學生課外讀物，卻被家長檢舉課外讀物導致學生無心學習課內教材。校事會議初衷是處理涉及不適任教師案件，但如今案件無分類，大小案都辦導致浪費時間，呼籲案件減量、先設立親師溝通機制，莫再讓校事會議成為讓老師身心俱疲的東廠。

立委郭昱晴也說，教育部統計數據已證明，校事會議約九成五的案件都是在消耗教師身心，制度癥結在於小案大辦、過度檢視，做法也偏離教師法分級處理的精神。

全教總要求，應啟動教師解聘辦法修正程序，並逐步廢除校事會議制度。修正應增訂「衝突協調前置程序」，先啟動溝通力求化解對立；再者，應縮限校事會議啟動範圍，如刪除匿名檢舉、撤回檢舉後仍持續調查的狀況；以及主管機關接獲檢舉時，應初步按不予受理規定審視，若屬不受理案件就不受理。

