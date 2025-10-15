判讀媒體訊息真假 桃園市教師培訓追上時勢

桃園市教育局15日在仁和國中舉辦「用英文看世界」媒體素養與真假新聞判讀教學工作坊，邀請聯合報寫作教室英文老師實作演練，示範從標題、內文找出辨識真偽的關鍵字，並運用《好讀》周報文章、多元教學策略等與資源，豐富課程。

桃市教育局專委林光偉表示，現今媒體生態已與過去截然不同，資訊來源多元但良莠不齊。「我也是直到某天才發現，原來每個人看到的新聞，內容都不一樣！」正因如此，他深刻體會媒體識讀的重要性，也提醒教師引導學生「看到訊息要先反思」。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，聯合報推動正確的閱報與媒體素養是責無旁貸的使命。AI盛行，學生更需具備判讀訊息真假的能力。聯合報教育事業部近年積極推動媒體識讀教育，並於「聯合學苑」網站設立「媒體識讀專區」，結合理論與實務，協助教師將新課綱的素養精神落實於課堂。潘素滿也鼓勵教師善用聯合報數位版與線上教材資源，讓媒體識讀教學更具深度。

參與活動的楊梅國中閱推老師表示，課程中講師以英文新聞作為範例，實際操作如何從標題判斷新聞內容真偽，「這堂課真的很有價值，讓我馬上想到可以在課堂上運用的方式」。

大竹國中老師則表示，講師示範如何運用報紙文本與心智圖、文字接龍等互動教學法，並介紹 Mentimeter、Kahoot 等數位工具，課程內容豐富又實用，對教學的幫助很大。

活動現場氣氛熱烈，除了林光偉、國中教育科科長鄭雅文、仁和國中校長徐基舜，以及二十多位國中教師參與。徐基舜指出，媒體識讀能力是當代學生不可或缺的核心素養，期許教師能將所學帶回校園，幫助學生建立思考與判讀訊息的能力。

參與研習的老師在閱讀《好讀》周報，並寫筆記。圖／教育事業部 參與研習的貴賓、老師在閱讀《好讀》周報。圖／教育事業部 教育局專委林光偉(左二)頒發感謝狀給聯合報教育事業部總經理潘素滿(右一)及講師。圖／教育事業部 聯合報寫作教室英文老師示範如何從新聞標題與內文中找出辨識真偽的關鍵字。圖／教育事業部

