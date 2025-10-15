判讀媒體訊息真假 桃園市教師培訓追上時勢

聯合報／ 教育事業部
包括國中教育科科長鄭雅文(前排右三起)、教育局專委林光偉、仁和國中校長徐基舜、聯合報教育事業部總經理潘素滿，以及二十多位國中教師參與媒體識讀工作坊。圖／教育事業部
包括國中教育科科長鄭雅文(前排右三起)、教育局專委林光偉、仁和國中校長徐基舜、聯合報教育事業部總經理潘素滿，以及二十多位國中教師參與媒體識讀工作坊。圖／教育事業部

桃園市教育局15日在仁和國中舉辦「用英文看世界」媒體素養與真假新聞判讀教學工作坊，邀請聯合報寫作教室英文老師實作演練，示範從標題、內文找出辨識真偽的關鍵字，並運用《好讀》周報文章、多元教學策略等與資源，豐富課程。

桃市教育局專委林光偉表示，現今媒體生態已與過去截然不同，資訊來源多元但良莠不齊。「我也是直到某天才發現，原來每個人看到的新聞，內容都不一樣！」正因如此，他深刻體會媒體識讀的重要性，也提醒教師引導學生「看到訊息要先反思」。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，聯合報推動正確的閱報與媒體素養是責無旁貸的使命。AI盛行，學生更需具備判讀訊息真假的能力。聯合報教育事業部近年積極推動媒體識讀教育，並於「聯合學苑」網站設立「媒體識讀專區」，結合理論與實務，協助教師將新課綱的素養精神落實於課堂。潘素滿也鼓勵教師善用聯合報數位版與線上教材資源，讓媒體識讀教學更具深度。

參與活動的楊梅國中閱推老師表示，課程中講師以英文新聞作為範例，實際操作如何從標題判斷新聞內容真偽，「這堂課真的很有價值，讓我馬上想到可以在課堂上運用的方式」。

大竹國中老師則表示，講師示範如何運用報紙文本與心智圖、文字接龍等互動教學法，並介紹 Mentimeter、Kahoot 等數位工具，課程內容豐富又實用，對教學的幫助很大。

活動現場氣氛熱烈，除了林光偉、國中教育科科長鄭雅文、仁和國中校長徐基舜，以及二十多位國中教師參與。徐基舜指出，媒體識讀能力是當代學生不可或缺的核心素養，期許教師能將所學帶回校園，幫助學生建立思考與判讀訊息的能力。

參與研習的老師在閱讀《好讀》周報，並寫筆記。圖／教育事業部
參與研習的老師在閱讀《好讀》周報，並寫筆記。圖／教育事業部
參與研習的貴賓、老師在閱讀《好讀》周報。圖／教育事業部
參與研習的貴賓、老師在閱讀《好讀》周報。圖／教育事業部
教育局專委林光偉(左二)頒發感謝狀給聯合報教育事業部總經理潘素滿(右一)及講師。圖／教育事業部
教育局專委林光偉(左二)頒發感謝狀給聯合報教育事業部總經理潘素滿(右一)及講師。圖／教育事業部
聯合報寫作教室英文老師示範如何從新聞標題與內文中找出辨識真偽的關鍵字。圖／教育事業部
聯合報寫作教室英文老師示範如何從新聞標題與內文中找出辨識真偽的關鍵字。圖／教育事業部

教師 素養 英文

延伸閱讀

民間豪捐救災裝備 桃消富岡分隊獲車底瞄子提升電動車救災量能

秋老虎發威 新北五股狂飆38.0度極端高溫

家長控遲緩兒遭霸凌塗花臉 教育局：男童「自行塗畫」已安排輔導

提升官兵識詐能力 桃警前進陸軍專校宣導反詐騙觀念

相關新聞

教育部長鄭英耀致信全國教師 承諾年底提出校事會議精進方案

明天就是教師節，教育部長鄭英耀今天致信予全國教師，他表示，教育部將積極強化教師支持系統。針對校事會議運作先廣徵意見、研議...

判讀媒體訊息真假 桃園市教師培訓追上時勢

桃園市教育局15日在仁和國中舉辦「用英文看世界」媒體素養與真假新聞判讀教學工作坊，邀請聯合報寫作教室英文老師實作演練，示...

花蓮某國小校長與人妻上摩鐵 監察院彈劾並送懲戒

監察院今天指出，花蓮一名校長伍玉成帶著一名已婚女子前往汽車旅館並發生性行為，並於隔日傳不當言語，言行舉止已嚴重影響政府信...

警大教師寫詐騙故事 獲教部文藝創作獎劇本特優

教育部今天頒發文藝創作獎，共有53件作品獲獎；中央警察大學通識教育中心教師鄭玉姍的作品「煉金術」，結合詐騙議題，揭示人性...

教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程

教團反映，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法過後，大小案都進入校事會議辦理，校園濫訴問題導致教師人心惶惶。...

立委爭取AI機器人示範學校 教育部承諾2026上路

立法院教文委員會15日進行教育部業務報告，立委賴惠員質詢時指出，行政院於今年5月拍板「AI新科技—智慧機器人計畫」，確定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。