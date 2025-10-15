花蓮某國小校長與人妻上摩鐵 監察院彈劾並送懲戒

監察院今天指出，花蓮一名校長伍玉成帶著一名已婚女子前往汽車旅館並發生性行為，並於隔日傳不當言語，言行舉止已嚴重影響政府信譽及形象，核有重大違失，經審查通過彈劾案，並移送懲戒法院審理。

監察院彈劾案文指出，花蓮縣富里鄉永豐國小前校長伍玉成已知悉A女已婚，於去年11月21日晚間宴飲後，兩人原本要返回受訓單位安排的訓練中心住宿，卻因Uber下車地點誤設，又因司機無法再協助載兩人返回訓練中心，因此依伍玉成指示前往最近的汽車旅館，伍玉成並與A女發生性行為，再於隔天傳給A女具性或性意味之性騷言詞等。

監察院指出，伍玉成於通訊軟體所傳的不當言詞，以及送陳監察院之紙本文件檔案的對話內容，將文中部分文字捨去，有意掩蓋性騷擾A女之實，更凸顯伍玉成身兼學校性別平等委員會主委，卻嚴重欠缺性別意識，並不具性別敏感度，未能反思其不當互動界線，花蓮縣政府雖已核予記2小過，但看來不足以警惕伍玉成所作的違失行為。

監察院表示，伍玉成言行舉止已嚴重影響政府信譽及形象，核有重大違失，有違「公務員服務法」第6條規定，且現已獲機關懲處尚顯不足以維持公務紀律，而有「公務員懲戒法」第2條第2款之應受懲戒事由，10月7日審查通過監察委員紀惠容、王美玉所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

商品推薦